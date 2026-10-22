Nelson Castro fulminó a Javier Milei en Radio Rivadavia: "Da vergüenza"

El viaje de Javier Milei a España suscitó todo tipo de lecturas, sobre todo por los comentarios que el presidente profirió contra su homólogo de dicho país, Pedro Sánchez, así como también por la verborragia con la que se mostró durante varios pasajes de sus apariciones públicas.

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De entre las personas que condenaron sus actos está Nelson Castro, quien durante su programa más reciente en Radio Rivadavia se mostró profundamente avergonzado por lo expuesto por el jefe de Estado en el Viejo Continente.

¿Qué dijo Nelson Castro sobre Javier Milei?

La crítica tomó lugar tras hablar sobre el maltrato que Milei ejerce sobre los periodistas. "Estamos acostumbrados. De hecho, no quiero ser autorreferencial, pero por la nota que escribí el domingo recibí un montón de tweets", comentó Walter Schmidt, prosecretario de redacción de Clarín que acompañó a Castro en la emisión de esta mañana. "Sí, habitualmente, Walter es uno de los apuntados por Milei", suscribió.

Javier Milei durante su paso por España.

"Pero llevar esto a los periodistas españoles y al mundo me parece una mala imagen. Y esto no termina allí. Milei quiso reunirse con el rey Felipe, como si fuera una reunión con un político más y demás, y desde la Casa Real le dijeron que no cumple con los protocolos habituales, en el sentido de que él tiene que reunirse con el jefe de gobierno, Pedro Sánchez, lo que no va a hacer nunca, y ahí sí habilitaría una reunión con el rey", comentó el periodista.

En ese sentido, Nelson Castro lamentó "la ignorancia que muestra" un gobierno donde "tu cancillería te debe decir 'mirá, esto se hace así'". "Es tremendo, es realmente... la palabra es lamentable. Milei da vergüenza. Triste decirlo", concluyó tajante.