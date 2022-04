Simona: "Sueño con que todas las pibas puedan ofrecer su arte sin ningún tipo de miedo o estigma"

(Por Javier Berro) Simona, artista argentina radicada en Barcelona, charló con Télam acerca de su actualidad musical, su lucha por la igualdad de las mujeres dentro de la industria de la música, la situación de la cultura emergente y sus primeras presentaciones como solista en el país.

Curtida en el "manso indie" mendocino, como testigo privilegiada del ascenso de artistas como Luca Bocci y Usted Señálemelo, sus amigos del barrio, del colegio y la vida, la cantante dio el primer paso en su historial musical al frente de una agrupación punk durante su adolescencia, aunque luego le dio prioridad a sus estudios sobre el arte.

"Crecimos escuchando mucha música y con la misma búsqueda de descentralizar la cultura y que llegue a todas partes del país. Porque no sólo en Mendoza se estaban haciendo cosas increíbles, sino en todas las provincias", rememoró sobre aquellos tiempos en los que el 'indie' mendocino asomaba con fuerza y sembraba las bases desde la autogestión para "conseguir cosas, hacer fechas y moverse".

Radicada en Barcelona, comenzó a componer canciones en su cuarto, y así fue apareciendo intuitiva y naturalmente el collage de géneros que nutren su repertorio: asumiendo su propia dirección artística y trabajando en conjunto con otros productores, se sumergió dentro de la música urbana para mezclarse con el reggaetón colombiano, el funk carioca, la bossa nova, la música electrónica y el dream pop.

Simona Sibilla llevará todo su despliegue escénico y performático al porteño La Tangente el 27 de abril para celebrar su vuelta al país y y emprender una gira nacional que comenzó su largada en festival Lollapalooza Argentina y que la llevará a escenarios de Mendoza, San Juan, San Luis y Córdoba.

Con producción de Facundo Castaño y Pablo Giménez (El Zar) y Nico Bresh, estrenó hace unas semanas "Vino y Blunt", adelanto de su EP "Mimo" que reunirá sus primeras composiciones: "Son canciones que tienen un montón de años, las primeras que hice y que comparto como un regalito para la gente que le gusta lo que hago. Son mis temas más genuinos, experimentos de cuando empecé a escribir, con estructuras bien personales y letras re lindas", adelantó.

Télam: ¿Cuáles eran las cosas que te resonaban para hacer música cuando empezaste? ¿Y de dónde viene tu conexión con los ritmos brasileños?

Simona: Mi relación con la música fue desde siempre muy tangible, porque mis dos papás eran muy melómanos, aunque ninguno músico. En mi casa sonaba música todo el día, en un plan más de rock nacional por mi papá y con mi mamá muy metida en la música latina, en la bossa nova, en la música de Violeta Parra y Toquinho. Siento que de ahí tomé esta manera de hacer canciones, más como de cantautora, aunque llevándolo a algo más urbano.

T: ¿Cuál es la historia detrás de tu versión de "Sin Disfraz" de Virus? ¿Por qué la elegiste?

S: Federico Moura me parece un alto poeta; siempre me pareció re fuerte que un artista tan plantado en los 80' tuviera esa personalidad tan icónica. Siempre me "flashearon" las letras de Virus y elegí esta canción sobre todo por la letra y la melodía que son demasiado épicas. Me encanta de lo que habla, que critica un poco a la moral. Ese lado del mal que está buenísimo y que a todos nos gusta, pero que nadie lo dice.

T: Formaste parte de la campaña "Equal" de Spotify con la que la plataforma promueve la igualdad de las artistas mujeres ¿Cómo viviste el alcance de esa propuesta?

S: Nunca me imaginé ser la portada de algo tan importante como la campaña para visibilizar a las mujeres en la industria de la música. No es por decir que me queda grande, pero siento que es un montón. Estoy muy contenta por haber tenido ese espacio, por salir en esa "playlist" con otras artistas a las que admiro mucho. Pero, más que nada, por ser parte de esa lucha porque en la industria faltan ocupar un montón de espacios que todavía no se nos dan a las mujeres.

T: ¿Cómo cuáles?

S: Muchas veces he pasado por situaciones de sentirme re juzgada solamente por ser mujer. Siento que desde el vamos a nosotras nos cuesta mucho más mostrar nuestros objetos artísticos. Además, es mucha la valentía que hay que tener para plantarse, exponerse y mostrar lo que una siente frente al patriarcado. Siempre estamos ahí en plan de que somos menos y nos cuesta mucho mostrarnos, mientras las cabezas de cartel de los festivales siguen siendo todas de chabones y cuando subís a un escenario y sos una piba te preguntan si sabes cantar y bailar y hasta opinan sobre tu cuerpo. Hay que trabajar mucho por la igualdad dentro de la industria. Y ese es mi sueño, que cualquier piba pueda ofrecer su arte al mundo sin ningún tipo de miedo o estigma.

T: ¿Cómo fue lanzarte como artista en una ciudad como Barcelona? ¿Y cómo manejás a la distancia tu carrera para proyectarla en Argentina?

S: Estos tiempos fueron de mucha investigación y fue muy loco poder sacar música en ese contexto. Si bien Barcelona es un polo artístico zarpado, también es muy "mainstream" y al igual que en la Argentina el underground está muy descuidado. Estoy trabajando mucho para tener un show bonito y cuidado para todos los que escuchan mi música y que quieran ir a verlo en vivo. Es todo muy nuevo, empecé a tocar en vivo este año y cada show es un desafío muy grande, porque todavía me siento muy vulnerable en el escenario. Me encanta, pero me cuesta trabajo.

T: ¿Qué registrás que pasa en España con toda esta explosión de música urbana argentina?

S: Hay mucha mirada desde España porque llama mucho la atención la manera en que se desarrollan los proyectos y por cómo se relacionan los artistas armando comunidad y ayudándose entre ellos. A diferencia de otros países que son más privilegiados y no necesitan tanta ayuda para llevar a cabo un proyecto o sacar adelante el underground, en Argentina hay montones de artistas que no conocemos.

Con información de Télam