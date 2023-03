Santiago del Estero será sede del 5to. Encuentro Nacional de Música de Mujeres y Disidencias

Santiago del Estero será sede del 5to. Encuentro Nacional de Música de Mujeres y Disidencias, desde el 7 al 9 de abril próximos, en el que participarán figuras reconocidas como Hilda Lizarazu y Micaela Chauque, y nuevas exponentes de diferentes géneros de todo el país.

Integrantes de la Asociación Civil Música de Mujeres de Santiago del Estero, organizadora de este encuentro que se llevará a cabo en distintos lugares de la ciudad Capital, indicaron que “se trata del único evento a nivel nacional con un carácter verdaderamente federal que nuclea a trabajadoras del sector musical de todo el país".

“Contempla conciertos, conversatorios, talleres, espacios de reflexión, peña, entre otras actividades de interés para las participantes, con el objetivo de fomentar, dinamizar y fortalecer al sector musical con perspectiva de género favoreciendo y fortaleciendo un camino hacia la equidad real en el ámbito de la cultura”, explicaron.

En esta edición participarán artistas de todos los rincones del país: Hilda Lizarazu (Bs. As.), Luna Monti (Bs. As.), Mariana Baraj (Salta), Micaela Chauque (Jujuy), Carolina Roisinblit (Bs. As.), Nancy Pedro (Tucumán), Andrea Mamondes (Tucumán), Araceli Arguello (Pozo del Molle, CBA), Nata Ly Monte (Sgo. del Estero), Noe Pucci (Neuquén), Marcia Müller (Entre Ríos), Mariana Agüero (La Rioja), Casilda Chazarreta (Sgo. del Estero), Flor Da Lua (Mar del Plata), Majo Clutet (Rosario), Ema Cuañeri (Formosa), entre otras.

En cuanto a las temáticas de los conversatorios adelantaron que “van a tener que ver con pueblos originarios, la importancia de la palabra y la improvisación y el rol de las compositoras y autoras mujeres en el cancionero nacional y latinoamericano”.

En este encuentro también se ofrecerán diversos talleres como: "Litoraleando en Santiago" (bases teóricas de la música del Litoral), el Taller de Composición "Bloqueos, Procesos y Emociones"; “Armonía en 6 cuerdas: Taller de guitarra”; “Taller de instrumentos de vientos andinos, sikus y quenas”, “El derecho a la voz” La dimensión física, emocional y social de nuestro derecho a cantar y decir.

Todas las actividades son gratuitas, con inscripción online previa a través del link: https://forms.gle/nhDsCseDDzQ5Ad1y9.

El encuentro, organizado por la primera asociación de mujeres trabajadoras de la música, cuenta con el auspicio de la Municipalidad de la Capital; el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia y el Gobierno de Santiago del Estero. Además, acompañan el Ministerio de Cultura de la Nación; el Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad y el Instituto Nacional de la Música (Inamu).

