Ruggero conecta con la música para “Volver a cero” y sale de gira por el país

Músico y actor, el italiano Ruggero -conocido en pantallas por sus actuaciones en “Violetta”, “Soy Luna”, “Argentina, tierra de amor y venganza” y "Supernova"- iniciará el 1 de septiembre con su primer recital en el Teatro Ópera de Buenos Aires una gira de presentación de su reciente segundo álbum “Volver a cero”, que lo lleva de lleno a una senda que lo reencuentra con su "sueño" de la infancia de dedicarse a la música.

“Hacer música siempre fue mi sueño desde chiquito y aunque se desvió un poquitito el camino hacia la actuación porque quizás todavía no me sentía como para poder vivir un camino más solitario, siento que aquello fue una preparación para todo lo que estoy viviendo ahora”, confiesa Ruggero durante una entrevista con Télam.

Con un repertorio alejado de los personajes que encarnó en las series juveniles de Disney, el intérprete, de 28 años, sostiene que se siente “mucho más listo y mucho más seguro a la hora de entrar en un estudio de grabación o subir a un escenario”.

Y dispuesto a demostrarlo en acto, el jueves 1 de septiembre estrenará en directo las canciones de “Volver a cero” en el Ópera porteño, una semana después tocará en formato acústico en Montevideo y con esa modalidad sonora también actuará el viernes 9 en Quality Espacio de Córdoba y el domingo 11 en el Centro Cultural Güemes de Rosario.

Esta primera parte del tour de Ruggero incluirá, el sábado 17, un recital gratuito en Argentina Complejo al Sol de Yerbabuena, Tucumán.

Nacido como Ruggero Pasquarelli en la ciudad de Pescara el 10 de septiembre de 1993, lanzó su carrera profesional en 2010 al participar en la cuarta temporada de la versión italiana del programa “X Factor” donde logró clasificarse sexto sobre 80.000 candidatos y luego condujo dos programas para la RAI: “Cartoon Magic” y “Social King”.

Fue a partir de 2011, cuando fue fichado por la escudería Disney y devino en protagonista de la serie “In tour”, que animó el envío “Get the Party” y un año más tarde fue enviado a la Argentina para asumir a "Federico" como coprotagonista de “Violetta”, junto a Tini Stoessel.

El suceso mundial de la tira la llevó a tener tres temporadas televisivas y cinco giras planetarias con unos 400 shows y, casi de inmediato, Ruggero fue convocado para ser “Matteo” en “Soy Luna”, que también brilló otras tres temporadas televisivas y acumuló 200 shows en escenarios diversos.

Más allá del universo Disney, le tocó ser “Toro” en “Argentina, tierra de amor y venganza”, de eltrece, y "June" en "Supernova", de estreno el mes pasado en Amazon Prime Video; y tras lanzar exitosas canciones como “Probablemente”, “Puede”, “Bella”, “Dos extraños”, “Mil Razones” y “Úsame”, en 2021 se lanzó musicalmente con un disco con su nombre.

“Viniendo de tantos años de Disney y por estar componiendo durante la pandemia, sentí que hubo un montón de limitaciones a la hora de componer y a la hora de grabar el álbum, pero al mismo tiempo también como que quizás no quería asustar de primera sino que quería armar como un puente con el público que me venía siguiendo y no hacer un quiebre de una”, reflexiona Ruggero sobre ese momento iniciático de su camino en la música.

El reciente disco, bajo la la producción de Richi López, Pedro Pasquale y Nicolás Na’vi De la Espriella, se aleja de cierto carácter adolescente y sus historias de amores y desamores se despliegan en “Historial”, “Ya fue”, “Se vive solo una vida”, “Se jodió”, “Nos dejamos enseguida”, “Sigo aquí”, “Duela lo que duela” y “Espejo”.

Télam: ¿Para vos se trató de “Volver a cero” tal como se titula tu segundo material?

Ruggero: Vino de unas ganas de comenzar de nuevo, de cambiar de etapa, de dar vuelta a la página y comenzar a contar mi historia, mi verdad. Quería contar este nuevo Ruggero que estaba comenzando como una nueva etapa en su vida y bueno con tantas ganas de comenzar de nuevo, reflejar mis 28 años y con ello mi madurez y mi evolución como persona y también como artista.

T: ¿Cómo elegiste el género pop para que marcara el sonido de este disco?

R: Desde siempre lo que más me representó fue el pop y yo quiero hacer la música que me gusta a mí y quiero ser lo más real y fiel a la gente que me escucha, porque yo soy esto y no quiero ser otra cosa que no soy y no quiero, entre comillas, venderme o ser obligado a hacer algo que sé que quizás podría llegar a ser un camino más rápido. Obviamente ahora lo que más suena, lo que más estamos acostumbrados a escuchar, es el género urbano, pero si yo llegara a hacer un género urbano siendo como soy hoy no me estaría respetando a mí mismo y además sería rarísimo un italiano que hace reggaetón en Argentina. Además las canciones hablan de mi vida, hablan de mi historia y yo siento que cuanto más real sea con el público y más cuente mi historia, más la gente se puede identificar y hacer propias esas canciones.

T: ¿Con qué expectativas encarás estos primeros recitales? ¿El ser actor te ayuda a transmitir lo que proponen las canciones?

R: Va a ser muy emocionante poder presentar esas canciones en vivo y va a ser un desafío muy grande porque lo estoy preparando para que sea una experiencia, para que le llegue a las personas y genere emociones. Y más allá de mi oficio de actor, yo interpreto realmente la canción a la hora de ponerme frente a un micrófono y cantar, no es tanto una actuación: es realmente lo que siento.

T: ¿A la hora de escribir las canciones lo hacés en español o en italiano?

R: No hago una canción en italiano hace mucho tiempo, pero últimamente estoy empezando a pensar en volver a escribir un poco en italiano para no perder la costumbre. Básicamente yo hablo en español 24 horas al día, pienso en español, sueño en español y escribo en español como que ya el español ahora es como si fuera mi primer idioma.

T: ¿Te gustaría recuperar esa lengua para expresarte?

R: Me gustaría volver a cantar en italiano algún día y yo creo que va a ser muy pronto porque mi idea es el próximo año llegar a Europa y empezar a reconquistar algo que dejé un poco al lado, reconectar con mis raíces, acercarme también después de 10 años un poquito más a mi familia, aunque definitivamente hoy sería más raro volver a Italia que quedarme acá.

Con información de Télam