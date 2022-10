Rayden: “La de Buenos Aires es la fecha de la gira que espero con más ganas”

El rapero español Rayden, recordado ganador de la segunda edición de la Final Internacional Red Bull Batalla de los Gallos en 2006 y responsable de una hexalogía de discos -dos trilogías- que conforman todo un universo propio sonoro y lírico, debutará en Argentina mañana a las 20 en Niceto, ubicado en el barrio porteño de Palermo, en el marco de su gira “Latam 20º Aniversario”.

“El concierto en Niceto lo espero con muchas ansias. Cualquier persona que haya visto las entrevistas que he tenido con los medios argentinos me ha visto especialmente emocionado con que la gira pueda pasar por Buenos Aires y es la fecha que espero con más ganas. Espero que el público tengas las mismas ganas que yo”, expresó el artista a Télam.

David Martínez Álvarez, tal el nombre real de Rayden, llegará a nuestro país con una trayectoria iniciada precisamente hace 20 años pero que tuvo su gran exposición a partir de la escena del freestyle, cuando en 2006 se coronó como campeón de la Internacional de Red Bull Batalla de los Gallos.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Desde entonces, publicó dos trilogías planeadas minuciosamente desde el inicio de su carrera, escribió varios libros, encabezó ciclos televisivos y actualmente trabaja en nuevas composiciones, como el caso de “Una fiesta en tu nombre”, su último single.

En este contexto, el artista nacido hace 37 años en Alcalá de Henares, en la Comunidad de Madrid, conversó con esta agencia sobre su show en Buenos Aires y sobre los próximos pasos en su carrera.

Télam: ¿Con qué formato te vas a presentar aquí en Buenos Aires?

Rayden: La formación es un híbrido entre pistas grabadas, pregrabadas, disparadas por mi DJ, pero también hay músicos. No está la banda completa, pero hay músicos. Creo que es la forma más coherente de defender mi forma de abordar mi música. Pero también soy consciente de que es la primera vez que visitamos un país, así que tenemos que hacernos un hueco y que el boca a boca haga lo que tiene que hacer.

T: ¿Qué podés comentar sobre tu nuevo single, que se aleja bastante a nivel sonoro y a estructura a tus orígenes?

R: “Una fiesta en tu nombre” es una sensación muy rara porque creo que después de la pandemia todos hemos empezado a decodificar términos, palabras y relaciones sociales. Hemos visto también que hacer verdaderos esfuerzos por olvidar a alguien es una forma de tenernos enganchados, que tomen partida en nuestras vidas, incluso que controlen nuestros actos. Entonces esta canción es para celebrar ese olvido sin que cueste o hacerlo por la puerta grande. Respecto de la sonoridad, cada canción que hago intento que difiera del trabajo que llevo hasta el momento. Me parece una forma muy bonita de tener siempre el hambre de poder crecer y mostrar propuestas diferentes sin perder ese hilo conductor, que puede ser mi voz, las letras cuidadas y los coros abiertos.

T: Con tu último larga duración, "Homónimo", cerraste una hexalogía que habías pergeñado ya al inicio de tu carrera. ¿Cómo estás pensando tu próximo disco, del cual ya anticipaste algunos temas? ¿Hay una temática o un pensamiento central que lo vaya a atravesar?

R: Después de una trilogía dedicada a la palabra, este disco se va a llamar “La victoria imposible” y la idea que lo vertebra es el dudar de la palabra con las connotaciones que nos han impuesto desde que somos pequeños. Me parece muy interesante poner dudas de todo y darle el significado que tiene para mí en función de mi experiencia y mis vivencias. De eso trata el disco, de conceptos que parece que todos hemos vivido pero que parece que fuera un dialecto para cada uno, que lo hace suyo de una forma que no tiene símil.

T: ¿Qué espacio dejás para lo sorpresivo, lo espontáneo en tu obra, teniendo en cuenta el nivel de planificación de tus discos anteriores?

R: Es curioso que me preguntes esto porque este disco es el primero donde me he dejado sorprender, me he rendido a la sorpresa. Los seis discos anteriores sí los tenía en mente y ahora tenía claro que quería llegar adonde nunca había llegado, así que tuve que relegar, contratar productores de fuera del país, conectar con ellos. También tuve que escribir muchas cosas del momento, no como radiografía de la sociedad, sino como un itinerario, solo teniendo en claro la idea y el hilo conceptual, para luego dejarme sorprender.

Con información de Télam