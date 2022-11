Muere Christine McVie, cantante de la emblemática banda británica Fleetwood Mac

La cantante Christine McVie murió hoy a los 79 años tras una larga carrera que dejó famosas canciones como solista y con su banda Fleetwood Mac, informó su familia.

La artista era vocalista y tecladista de la banda y estuvo detrás de éxitos como "Little Lies", "Everywhere", "Don't Stop", "Say You Love Me y Songbird".

Según publicó el portal de la cadena de noticias BBC, McVie falleció en un hospital en compañía de su familia, según un comunicado.

"Nos gustaría que todos mantengan a Christine en sus corazones y recuerden la vida de un ser humano increíble y una artista venerada, amada universalmente", dijo el comuncado de la familia, citado por la BBC.

McVie ingresó a Fleetwood Mac en 1970 como tecladista y cantante. En 1998 abandonó la formación , para regresar en 2014.

El punto de mayor éxito de la banda fue en 1977, cuando editaron "Rumours". La cantante y compositora estaba casada desde 1969 con el bajista del grupo, John McVie, de quien se separó sentimentalmente, aunque continuaron como amigos y compañeros de grupo.

Como solista, McVie editó cuatro discos: "Christine Perfect"; "Christine McVie"; "In the Meantime"y "Lindsey Buckingham-Christine McVie", junto a Lindsey Buckingham.

Con información de Télam