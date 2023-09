Mientras prepara su despedida en River, The Weeknd lanza su último tema bajo ese nombre

Poco antes de los shows previstos para el 18 y 19 de octubre en River, en los que por última vez se presentará bajo el nombre en que se dio a conocer como artista, The Weeknd lanzó "Another One of Me", su último tema de esta etapa.

Se trata de un corte en el que cuenta con la colaboración de Diddy, French Montana y 21 Savage, y que aparece como una especie de coda de los discos "After Hours", de 2020, y "Dawn FM", de 2022, que conforman el espectáculo que se estará presentando el mes que viene en nuestro país.

"Otro de mí no volverá a aparecer", reza precisamente la letra de esta nueva canción, a modo de guiño de despedida de The Weeknd, quien luego de los conciertos en River planea inaugurar una nueva etapa en la cual se presentará como Abel Tesfaye, su verdadero nombre.

The Weeknd cierra así diez años de historia en los cuales ya pasó por nuestro país en 2017, en el marco de Lollapalooza Argentina, oportunidad en la que mostró su entonces flamante disco "Starboy", con temas como "Earned It", "Can´t Feel My Face" y "I Feel it Coming".

Con información de Télam