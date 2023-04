Lali lanzó su nuevo disco homónimo, lleno de sexualidad y a puro electropop

Lali estrenó hoy su quinto álbum de estudio, con título homónimo, en el que presenta una selección de temas electropop que ya adelantó en sucesivos y exitosos singles y le suma seis nuevos tracks con bases electrónicas y de dance.

Luego de consagrarse como la referente del pop local al llenar el estadio de Vélez Sarsfield el pasado 4 de marzo, la artista oriunda de Banfield presentó esta tarde "Lali", su LP que contiene hits ya consolidados recientemente como los pegadizos "Disciplina", "Motiveishon" y "N5".

Entre las 13 canciones del disco también están los conocidos singles ya editados "2 son 3", "Diva", "Como tú" y el más reciente "Cómprame un brishito", a lo que se suman tracks de desamor como "Obsesión", que abre el álbum, en el que Lali se explaya sobre una ruptura con alguien que la sigue buscando pero ella rechaza.

En otro de los nuevos temas, "KO", que tiene guitarra y coros de Catriel, Lali recurre, fiel a su estilo, a referencias sexuales y desafía con un pegadizo estribillo: "No me buscás si yo sé que no durás un round; se te apaga la luz, es un knock out".

En su trabajo más pop, la cantante combina sonidos de los 2000 y se sigue abrazando musical y estilísticamente a la mejor Madonna de los ochenta con tempos de electropop, dance y electrónica.

La composición estuvo a cargo de Lali, Martín D'Agosto y Mauro De Tomasso, artísticamente denominados "Triunvirato del Pop" y se grabó en Buenos Aires y Madrid.

Se agregan también a los hipersexualizados singles ya aclamados por su joven público, un track con la participación de Moria Casán, "¿Quiénes son?", en el que la diva agradece aparentemente en un mensaje de voz a Lali la iniciativa de homenajearla en su disco.

"Aló, Lali querida. Ay, sí, mi amor... un placer. Honradísima por atravesar generaciones. Estoy en calzoncillos y en medias, estoy en un museo, ¿cómo no voy a estar en tu voz, reina?", dice Moria Casán en la apertura del tema.

En "Incondicional", la cantante se toma un espacio también para recorrer la balada y otros ritmos menos estridentes y más suaves en "Sola", a puro sintetizador pero con una aproximación "chill", mientras que la otra novedad del disco es la melosa y lasciva "Ahora", de temática lésbica.

Para el anuncio del lanzamiento del álbum, Lali generó expectativa al

activar una cuenta regresiva en su perfil de Spotify y en historias de Instagram.

"Este disco es 'Lali' porque sale de lo más sincero de mi arte y mi persona. Siento que cierra un ciclo de mi vida y de mi carrera. Ahora se abre un nuevo camino, para una nueva Lali. ¡Viva el Pop!". Es para ustedes, amores indisciplinados", dijo la artista para el lanzamiento del trabajo.

Con información de Télam