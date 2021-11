La estrella española Santiago Segura protagoniza el nuevo video de Super Ratones

Super Ratones estrenó en plataformas el video de la canción "Si no tuvieras miedo", realizado entre Buenos Aires, Madrid y Valencia, con la participación especial del actor y cineasta español Santiago Segura, fanático y amigo de la banda desde hace dos décadas.

El video de la canción, perteneciente a su último trabajo discográfico "Carreras de Aviones" por el que conquistaron tres nominaciones en los Premios Gardel del 2020, fue dirigido por Santiago Ruiz, habitual colaborador de la banda y con quién ya habían trabajado en el de la canción que le da nombre al disco.

En diálogo con Télam, Mario Barassi, guitarrista, vocalista del grupo, compartió a Télam que "Si no tuvieras miedo" surgió a partir de un graffiti callejero que vio en una calle porteña: "Uno, como compositor, está en modo antena. Después llegué a casa y me puse a ver qué melodías y qué tonos me tiraba, pero medio que a partir de esa reflexión se escribió a sí misma".

"Y tiene que ver con que las mayores barreras son mentales para todos nosotros y que básicamente el miedo lamentablemente es el que sigue modelando nuestras vidas. La frase te formula esa pregunta: ¿Qué harías si no tuvieras miedo? Y básicamente vivirías, te animarías a hacer prácticamente de todo. Y un poco esa es la idea de la canción. Más que un mensaje es una pregunta que nos interpela a cada uno", añadió.

La voz de Barassi junto a la fuerza interpretativa del invitado madrileño Mikel Izal la convierte en una canción sorprendente y altamente emotiva y épica.

La mezcla de las guitarras al frente, el manejo del ritmo y las armonías vocales, muestran a Super Ratones retomando el ruedo discográfico con aires frescos y renovados.

"Nosotros somos como muy amigos de ver cómo interpretaría lo que uno compuso otra persona que viene con otro background completamente distinto al nuestro. Eso te cambia completamente la dinámica de la canción y los Izal le dieron algo hermoso y ahí quedó definitivamente conformada la canción como se la escucha hoy", sostuvo Barassi sobre la colaboración musical de sus aliados españoles.

Con la llegada de la pandemia de coronavirus, el grupo debió postergar por un tiempo la realización del video, que finalmente pudieron concretar con la inesperada participación del protagonista de la saga "Torrente" y "El Día de la Bestia": "Fue espectacular que se haya dado en estas circunstancias el poder hacer algo juntos finalmente. Estamos muy contentos con el resultado final".

"A Santiago (Segura) lo conocimos allá por el 2001-2002 cuando salió nuestro disco 'Mancha Registrada' que por suerte funcionó muy bien en España y fue nuestra carta de presentación para ir allá y plantar bandera, empezar a hacer giras todos los años. Siempre fue muy simpático, desde el primer momento", añadió.

En una de esas primeras giras, la compañía discográfica los invitó a un espectáculo de flamenco en Madrid donde también se encontraba Segura junto al estadounidense Wesley Snipes, quien por entonces estaba promocionando "Blade", la película de acción sobre vampiros.

"Fue un encuentro muy cómico y muy bizarro; nos cayó bien instantáneamente. Es una gran persona, siempre ha sido muy generoso con nosotros. Me acuerdo que en ese momento, al poco tiempo le regalamos una remera de 'Mancha Registrada' y un día lo cruzamos por Madrid con la remera puesta", señaló.

Con información de Télam