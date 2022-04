Kool &The Gang: "Somos militantes del amor y el entendimiento"

(Por Hernani Natale) A 24 años de su única presentación en Argentina, Kool & The Gang, una de las mayores usinas de hits de la música disco, se prepara para regresar el próximo jueves 21, con un show en el porteño estadio Luna Park en el que intentará "solucionar los problemas" del público a través de la "unión" entre las personas que genera el baile, según expresó a Télam su miembro fundador, el bajista Robert Bell.

"Nos gusta pensar que para cada problema hay una solución. En Buenos Aires trataremos de solucionar sus problemas. Nos gustaría que algún día la gente pueda vivir finalmente junta. Somos militantes del amor y del entendimiento. Como sabemos, la música y el baile une a la gente, así que algún día ocurrirá", expresó el único sobreviviente del grupo que creó la banda sonora ineludible de toda fiesta a la hora de convocar a la pista de baile.

Un repaso por el repertorio de Kool & The Gang deja la certeza que, si bien la promesa de "solucionar los problemas" del público puede resultar grandilocuente, la posibilidad de al menos olvidarlos por un rato está garantizada.

"Celebration", "Fresh", "Get Down On It", "Lady´s Night" y "Jungle Boogie" son apenas algunos de los famosos títulos que han traspasado generaciones enteras gracias a su omnipresencia a través de bandas sonoras de recordadas películas, como "Fiebre de sábado por la noche", "Pulp Fiction" y "Rocky"; como así también de programas o filmes infantiles, como "Ralph, el demoledor"; y de sampleos utilizados por importantes figuras del hip-hop.

Precisamente, ninguna de esas canciones faltarán en el concierto del próximo jueves, según anticipó a esta agencia el músico que en escena se convierte en Kool, el líder de esta gran maquinaria bailable sobre quien recae de manera exclusiva su continuidad, debido a la muerte del resto de sus fundadores, su hermano Ronald -principal compositor-, el cantante James "J.T." Taylor y el guitarrista Claydes Charles Smith.

Pero más allá de estos hits instalados como bastiones de la movida disco, con su consecuente anclaje en una determinada época; no hay que perder de vista que Kool & The Gang es una banda de más de 50 años de historia, con raíces en el jazz que, a lo largo de su trayectoria, desplegó una irresistible mezcla de funk, soul y rhythm & blues.

A pocos días de un nuevo concierto en Argentina, en el que garantizó que estarán presentes todos los recordados títulos, que seguramente pondrán a bailar a la audiencia, Robert "Kool" Bell conversó con Télam acerca de la vigencia del grupo, el mensaje que pretende llevar y, a modo retrospectivo, recordó las influencias musicales que determinaron su estilo, momento en el que reveló ser ahijado de nacimiento de Thelonious Monk.

Télam: ¿A qué atribuyen que las canciones de Kool & The Gang sigan siendo tan efectivas a la hora del baile y sean tan reconocidas incluso por niños muy pequeños?

Robert Bell: Pasaron muchos años pero nuestra música siempre está en películas, en comerciales, en las radios. Los Muppets, por ejemplo, tocaron "Jungle Boogie". Todas esas cosas ayudan a que se mantengan y sean conocidas por nuevas generaciones. Cada vez que hacemos giras lo comprobamos, como cuando estuvimos en Buenos Aires. Por eso estuvimos buscando volver por tanto tiempo y ahora estamos felices de finalmente poder volver a Argentina.

T: La música de Kool & The Gang está ligada indefectiblemente a la fiesta. ¿Sienten que sus shows tomaron una dimensión diferente, se resignificaron a raíz de la experiencia mundial del confinamiento por la pandemia?

RB: Es como decís, la gente no podía salir y pasar un buen rato por la pandemia. Nosotros retomamos los shows hace seis meses y vemos las caras felices de la gente por estar de nuevo de fiesta, con ganas de compartir esas canciones. Nos pone muy contentos que sea así y que seamos un motivo de reunión y reencuentro con esos momentos.

T: A la banda se la ha asociado con la etapa disco pero tiene una larga historia previa con raíces en el jazz. ¿Qué podés contar al respecto?

RB: Mi padre era amigo de gente como Miles Davis y Thelonious Monk, Vivían en el mismo departamento. ¡Thelonious era mi padrino de nacimiento! Y cuando formamos el grupo, el primer nombre que tuvimos fue The Jazziacs. Admirábamos mucho a Charlie Parker, John Coltrane, toda esa gente, así que escuchábamos mucho jazz. Pero hablamos de nuestras raíces en los `60 y también estaba Motown, así que también escuchábamos a James Brown. Ahí cambiamos nuestro nuestro nombre a Kool & The Gang, que nos sonaba como una una combinación entre el jazz y el funk. Así se fue dando todo.

T: En su momento, la música disco logró integrar en las pistas de baile de Estados Unidos a los negros con los blancos, pero luego de tantos años sigue habiendo conflictos raciales en tu país. ¿Qué reflexión podés hacer al respecto?

T: Recién mencionó sus influencias. ¿Dónde se puede notar la influencia de Kool & The Gang?

RB: Diría Bruno Mars. Incluso, él ha dicho que escuchaba nuestra música. Pero hay muchos artistas pop que se han inspirado en Kool & The Gang, desde Will Smith en su paso por la música hasta figuras como Madonna y Janet Jackson.

T: ¿Qué le dirías a la gente de nuestro país que el jueves planea ir al show?

RB: Lo primero que diría sería "perdón por tomarnos tanto tiempo para volver". Estamos excitados por volver. Íbamos a ir hace dos años pero no pudimos por el Covid, así que: Argentina... ¡estamos en camino!

