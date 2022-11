El grupo punk escocés The Exploited sellará este jueves una nueva visita a Buenos Aires

La banda escocesa The Exploited, símbolo de la música punk y hardcore, llegará esta semana a Buenos Aires para entregar una función en Groove de Palermo, secundados por Flema como grupo soporte.

Con una fuerte actividad de cuatro décadas,, el grupo oriundo de Edimburgo y liderado por el cantante Wattie Buchan, sellará una nueva visita a la Argentina.

"Cuando arrancamos en los 80 había mucha pobreza y rabia en Gran Bretaña con la clase trabajadora, siempre tratada como basura. Eso inspiro a bandas de punk como la nuestra. Creo que en muchos países el punk continúa furioso con la pobreza y con los gobiernos de mierda", sostuvo años atrás, en diálgoo con Télam.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Actualmente, el cuarteto lo completan su hermano el baterista Willie Buchan- el otro miembro con más antigüedad dentro de The Exploited-, el bajista Irish Bob y el guitarrista Stevie Campbell.

Influenciados por el surgimiento del punk de finales de los años 1970 y en particular por el incipiente movimiento Oi! (aún no conocido con ese nombre), Wattie Buchan, que había pasado unos años sirviendo en las Fuerzas Armadas Británicas, así como Jsus ex compañeros ohn Duncan, Gary McCormack y Dru Stix deciden formar una banda para combatir el aburrimiento.

Fue a principios de 1980, que el cuarteto comenzaría su larga actividad desde la entonces denominada segunda oleada del punk británico, que radicalizó su sonido hacia el hardcore.

Banda de culto y en determinadas ocasiones asociada al nazismo por su cercanía a la actitud skinkhead, tuvo que lidiar con aquellas miradas en todos estos años: "No tenemos ninguna letra nazi y no tenemos absolutamente nada que ver con ellos. Siempre encontramos gente estúpida hablando sobre cualquier cosa pero nosotros nos reímos de ellos porque están llenos de odio", justificó.

Y agregó: Puedo hablar por horas de las historias graciosas que escuchamos y que no son ciertas. Algunas personas son muy ignorantes, ellos son los nazis, no nosotros".

Con información de Télam