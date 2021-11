El fado, la canción portuguesa y el tango en el registro "Tiempo en el tiempo"

Mariana Accinelli, dueña de 15 años como cantante y docente de canto, presenta mañana a las 20.30 en Rondeman Abasto, su segundo álbum "Tiempo en el tiempo”, donde profundiza una propuesta en la que conjuga de manera poética el fado, la canción portuguesa y el tango.

La intérprete, dueña de una voz cálida y trabajada, indicó a Télam que este álbum significa la concreción de un trabajo que viene realizando con un grupo de músicos que la acompañan desde hace más de 10 años.

“Es un material que consolida muy a nuestro modo la unión de estos dos géneros musicales tan cercanos como son el fado y el tango”, expresó Accinelli sobre el disco grabado en vivo en Estudios ION en marzo 2020 -dos semanas antes del inicio del aislamiento- y editado en 2021 por el sello Club del Disco.

El repertorio de este nuevo álbum que mostrará mañana en Lavalle 3177 de la ciudad de Buenos Aires –cuyas localidades se pueden adquirir en Tu Entrada, incluye poesías de Fernando Pessoa y una composición de Amalia Rodrigues, entre otros grandes autores portugueses y destacados poetas y compositores argentinos como Homero Manzi, Héctor Negro, Carmen Guzmán, Jorge Giuliano y Alicia Crest, entre otros.

La cantante contó que la propuesta comenzó con Diego Capa (guitarrista y arreglador de todos los temas) y Leandro Cacioni (guitarrista), a los que luego se sumaron Hernán Crespo (acordeonista) y Laura Canteros (clarinetista), con quienes formaron un grupo estable.

“El resto de los músicos que participaron en el disco son invitados: Juan Pablo Isaía, Ignacio Long, Julia Winokur, Sebastián Luna, Gabriel Damill y Pedro de Castro (guitarrista portugués, invitado de lujo en guitarra portuguesa, que grabó allá y gracias a las posibilidades tecnológicas pudimos hacerlo)”, agregó.

En relación a los diferentes climas y pasajes musicales que atraviesa “Tiempo en el tiempo”, la cantante dijo que todos “tienen en común una intensa expresividad emocional, la saudade, la nostalgia, los sentimientos profundos de las personas, en un lenguaje poético y musical maravillosos”.

Accinelli viene presentando desde el 2011 un repertorio de fados portugueses y tangos en reconocidos escenarios de la Ciudad de Buenos y el Gran Buenos Aires, participando en los Festivales Internacionales de Fado y Tango Porteño.

Télam: ¿Cómo fue surgiendo el repertorio?¿Con qué criterio fue pensado?

Mariana Accinelli: El repertorio fue elegido con un criterio más bien emotivo. En general me pasa que escucho algunos temas y no puedo más que cantarlos. Obviamente que hago una selección dentro de eso que me sucede, pero el criterio nunca es en principio racional. Por eso a veces estoy mucho tiempo sin elegir temas nuevos.

T: Se te escucha afianzada en este cruce entre el fado, la canción portuguesa y el tango, y en un gran momento como intérprete. ¿Cómo nace la necesidad o la idea de cruzar estos géneros a través de tu voz? ¿Qué encontrás en común entre estos géneros que confluyen en tu trabajo?

MA: La necesidad nace de haber captado la afinidad de ambos géneros portuarios en varias dimensiones: expresiva, histórica, poética. Aunque resulte paradójico llegué al tango a través del fado. Hace 20 años descubrí la música portuguesa y en especial el fado y decidí que quería cantarla (el primer fado que escuché fue caminando por Lisboa, gracias a una señora cantando adentro de su casa: la espié a través de una puerta entreabierta. Esa escena fue fundante en mi relación con esta música). Luego encontré que en algunos tangos, valses, hay una emocionalidad similar, y ahí surgió la unión.

T: ¿Cómo surge esta canción tuya “Tiempo en el tiempo”, que da nombre al disco?

MA: Surge a la vuelta de la gira europea que hicimos con Diego Capa en 2019. Está inspirado en los viajes y vivencias que fueron influencia de mi camino recorrido hasta aquí en relación a lo artístico y personal en general. Venía teniendo sensaciones muy fuertes sobre la vida, las elecciones, las búsquedas, el amor, la amistad, y una mañana me desperté y salió letra y música con una certeza que no volvió a suceder hasta ahora, por eso en principio me considero una compositora incipiente.

