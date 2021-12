Duki brindó el show "más importante" de su carrera en el regreso presencial del Movistar Fri Music

Duki, el artista argentino más escuchado a nivel global y máximo exponente de la escena urbana nacional, comenzó el fin de semana como invitado en Puerto Rico de la estrella Bad Bunny y lo coronó anoche con el show "más importante" de su vida, en el regreso con público del Movistar Fri Music.

"La última vez que estuve acá fue sin gente y fue la peor sensación de mi vida Estuve tocando en el Arena, con streaming y cámaras, pero no había nadie y la pasé horrible", sostuvo Duki, después de llevarse la primera ovación tras el arranque con "Hello Corto", y al compartir sus sensaciones ante un colmado Movistar Arena que celebró tanto sus canciones más aclamadas como las que conforman el repertorio de "Temporada de Reggaetón", su flamante EP.

Entregado desde el comienzo a la interacción con el público, Duki aprovechó el escenario para manifestar que "no estaba muy orgulloso de cosas que había hecho en el pasado", pero que luego de "una introspección muy rara" en el comienzo de la pandemia, entendió que debía cambiar su rumbo y abandonar las historias personales de sus letras para "cantar sobre cosas que los identifiquen y los pongan contentos".

Duki, quien días atrás fue reconocido por la plataforma Spotify como el artista argentino con mayor número de reproducciones a nivel mundial, celebró en directo el estreno de su nueva formación: es que al aporte preciso de sus aliados Yesan en guitarra y Asan en sintetizadores y coros, le sumó las incorporaciones del bajista Julián Montes y el baterista Andrés Vilanova -exCarajo- para teñir su repertorio trapero con tintes de rock pesado.

Junto a los nuevos integrantes, que entraron y salieron del escenario de acuerdo al estilo del repertorio, interpretó una seguidilla de canciones como "Otro level", "Sudor y trabajo", "Volando bajito" y "Tumbando".

Luego siguió con el primer reggaetón de la noche con "Wacha" y recibió a las primeras voces invitadas: "No me conocen" junto a Rei ("de la zona oeste, la más rapper de todas"), uno de los teloneros de la jornada junto al uruguayo Falke 912, y "Luna" con Asan dando un paso al frente sobre la pasarela para acompañar algunas barras de la canción perteneciente a "Desde el Fin del Mundo", su último larga duración editado el año pasado.

Alternándolas con otras más aclamadas de su discografía, la lista incluyó casi todas las de "Temporada de Reggaetón", el EP que presentó semanas atrás y con el que conquistó discos de oro en Argentina y España en el mismo día de su lanzamiento: entre las nuevas, interpretó "En Movimiento", "Ley de Atracción", "Midtown", "Top 5", "Yin Yan" y "Unfollow".

Promediando el final, llegó "Ticket", con Yesan aportando desde la guitarra acústica, en una reversión que remite a "Wonderwall", el clásico de Oasis, y con la que a pedido hizo resplandecer el microestadio con los celulares del público disparando luces blancas, mientras un ave fénix digital sobrevolaba desde las pantallas.

A continuación, siguió con "She Don't Give a Fo", su canción con más reproducciones en las plataformas digitales y la confirmación de una edición especial para celebrar su cuarto aniversario. "Salió hace tres años y sigue siendo la más escuchada. Saco 400 temas nuevos y la siguen escuchando; no lo puedo creer. Se vienen remixes históricos", anunció.

Después de una hora y cuarto, Duki le daba paso a "Cascada" y "Piensa en mí" para entrar en la recta final y celebrar con el público a sus nuevas incorporaciones: "¿Hay ruido para la banda o no? ¿Mi gente banca a la banda? Estuvimos ensayando y dándole amor. Todo esto es para ustedes. Quiero que se vayan a sus casas y se acuerden de este día, cuando el Duko la rompió y les dio la mejor experiencia posible", sostuvo.

"Nosotros amamos el arte y amamos hacer esto. Yo si quisiera ganar plata me voy a Estados Unidos a tocar por 10 mil dólares la noche en un boliche para 200 personas, pero me chupa la p... Nosotros venimos acá a tocar por y para ustedes. Y para que no se olviden que somos argentinos y que tenemos el país más hermoso del mundo y que lo vamos a bancar siempre", sostuvo.

En la recta final, interpretó "Además de mí" por el que recibió el "olé, olé, olé" del público, al que interrumpió para dejar un nuevo mensaje: "No comparto mucho la idolatría del artista. Yo soy uno más como ustedes y ustedes que me hicieron llegar acá y por eso los amo", sostuvo para luego despedirse con "Malbec y "Goteo" y cerrar así "el mejor show" de su carrera.

"El show fue hermoso. Ustedes son hermosos. Gracias por esto. Y lo último que les voy a repetir es que disfruten la vida porque la vida es una sola. Si hay algo que los motiva síganlo y háganlo a muerte sin importar el resultado. Lo más lindo que hay es tener una motivación y dejar todo por eso", se despidió.

Con información de Télam