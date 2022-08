Desde San Juan Tito Oliva pone al Neo Tango Trío a ser "Tangaucho"

El pianista y compositor sanjuanino Tito Oliva, mentor del Neo Tango Trío con el que acaba de lanzar “Tangaucho”, hace un nuevo aporte a la denominada "Música actual del Oeste Argentino", un género al que, considera, contribuye “no tanto en el terruño del día a día, sino desde el del lugar visto desde el satélite”.

“Siento que mi perspectiva le da al paisaje un tono global sin dejar de ser acotado a una latitud determinada”, evalúa Oliva durante una charla con Télam.

Desde una impronta jazzera a partir de la cual dialoga con un abanico de géneros y estilos, el músico comparte el Neo Tango Trío con el bandoneonista Esteban Calderón (con quien toca desde 2009, se integró al Jazz Cordillerano Trío y junto a Jorge Retamoza y Alejandro Santos) y la reciente incorporación de la guitarra eléctrica de Nicolás Bustos.

Con esta formación, el terceto ofreció el año pasado un recital por streaming desde el Teatro del Bicentenario de San Juan que luego se transmitió a través de la plataforma Jazz Online y ahora da forma a “Tangaucho”.

Además de la pieza que da nombre al material, el álbum digital también reúne “Algoritmos”, “Camino de montaña”, “Ensayo candombero”, “Milonga encerrada” y “Un nuevo paisaje”, marcando un nuevo gesto sonoro del artista y docente que desde 1977 (como uno de los fundadores del grupo Pléyades) viene trabajando en diferentes propuestas.

Dueño de una enorme libertad expresiva capaz de llevarlo por el jazz, el tango, el folclore, la canción y la música académica, pasó por escenarios de Cuba, México, Serbia, Italia, Brasil y Estados Unidos.

Sus obras clásicas fueron estrenadas por la Orquesta Sinfónica de la Universidad Nacional de San Juan por los directores Alberto Merenzon, Jeff Manookian, Alexey Izmirliev y Emmanuel Siffert.

Entre ellas, “Tangotour”, interpretada por la formación sanjuanina bajo la batuta de Siffert, llegó a ser editada en 2021 por el sello suizo Gallo.

Télam: ¿Qué implica “Tangaucho”?

Tito Oliva: Siento que implica consolidar una etapa que estuvimos generando en el periodo de la pandemia. Pudimos ir trabajando en las composiciones que surgieron en esta época en donde cada uno de los integrantes hizo su aporte desde un enfoque más cercano al jazz de la improvisación. Esta nueva propuesta de Tangaucho de “Neo Tango Trio” significa profundizar en la búsqueda de un sonido propio, con raíces definidas especialmente en lo tímbrico (bandoneón), pero en el que los otros elementos (melodía, ritmo y armonía) tengan libertad de movimiento.

T: ¿Qué continuidades y rupturas reconocés en relación a tu obra anterior?

TO: Yo vengo trabajando en composición musical desde mis inicios con una estética más orientada al jazz-rock, pero a lo largo del tiempo he ido incorporando distintas vertientes de la música popular. De todas maneras, una de las características de mi música es que no se ha quedado en un solo género sino que se ha ido haciendo en un entrecruzamiento de todos ellos. En cada uno de los álbumes, en todo caso, ha primado más uno que otro sin dejar de estar presentes todos.

T: ¿Cómo transitás esa amalgama de estilos musicales propuestos? ¿Te interesa delimitar tu música a partir de los géneros?

TO: En mi búsqueda está ese salirse de los casilleros que cada género impone y más bien jugar con las sonoridades o giros melódicos o rítmicos buscando siempre un camino alternativo.

T: ¿Qué te da cada uno de los géneros a los que recurrís y en qué basás la decisión de combinarlos?

TO: Yo no siento que esté buscando particularmente en cada uno de estos géneros, sino más bien que se trataría de lo que tengo incorporado en mi inconsciente musical (risas), de aquello que he venido escuchando como una especie de lenguaje materno. Y en ese fluir desde lo inconsciente, es que voy construyendo lo que tengo para decir.

Con información de Télam