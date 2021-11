Cecilia Giménez lanza su nuevo álbum "Lumbre", un disco íntimo y urbano

La cantante puntana Cecilia Giménez lanzará este viernes su segundo disco, "Lumbre", grabado íntegramente en pandemia, en el que propone un viaje musical dueño de una sonoridad urbana, en donde conviven clásicos del tango como "Romance de barrio" con canciones como "Tres agujas", de Fito Páez; y otras en las que es co-autora.

Con el piano, arreglos y dirección musical de Oscar Laiguera y el bandoneón de Horario Romo, este cuidado trabajo representa para Giménez "esa luz encendida que perdura, esa brasa encendida que abraza y que no se apaga nunca, incluso en los momentos más difíciles como aquellos que nos tocó atravesar durante la pandemia".

La intérprete destacó que "Lumbre" -sucesor de "Cancionero y soñador" (2016)- también hace eje en el calor de hogar y el vínculo materno, ya que el gran motor de la obra fue la grabación del primer tema del álbum: '¿Dónde estás Buenos Aires?', que contó la colaboración de la guitarra y arreglos de su hijo Luca Laurito, de 20 años.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"Además de ayudarme a grabar desde casa, ya que él también está produciendo y cuenta con la tecnología adecuada, me acompañó con mucho amor", apuntó a Télam Giménez.

La cantante nació en San Luis, a los 17 años se mudó a Buenos Aires, donde se recibió de musicoterapeuta, profesión que ejerció hasta el 2015 Fue construyendo un camino propio en el terreno de la música popular de raíz a partir de diferentes proyectos propios y de compartir veladas junto a artistas como Chango Farías Gómez, Raúl Carnota, Koki y Pajarín Saavedra, Mono Izaurralde o Néstor Basurto.

En su nuevo álbum, se acerca a un sonido más porteño: "La idea de grabar este segundo disco surgió en pandemia. A un mes de comenzado el aislamiento obligatorio recibo una letra de un amigo escritor, Claudio Serfilippo, '¿Dónde estás Buenos Aires?', contando lo que nos estaba sucediendo y pidiéndome que le pusiera música a esa letra. Así fue que empezó este trabajo", dijo.

Además registró "La Bailarina" y "Cancionero y Soñador", todas con la co-autoría de Giménez, y personales versiones de clásicos como" Romance de barrio" (Manzi-Troilo), "El corazón al sur" y "A un semejante", de Eladia Blázquez, en el que participó su madre.

"La hermosa sorpresa fue para mí invitar a mi madre a cantar conmigo "A un semejante", tango de Eladia. Ella lo hace de maravillas y es su caballito de batalla, siempre presente en las reuniones además de ser la persona por quién heredé el gusto de cantar. De este modo, cuando se abrió a posibilidad de viajar, vino de San Luis y metió la voz de este tango para el disco que ya se estaba cerrando", contó la intérprete.

"'Lumbre' es un trabajo muy emotivo para mí y estoy muy contenta con el resultado. Lo mismo me pasó con Horacio Romo, cuando Oscar me propuso que participara en el bandoneón ni lo dudé, me encantó la idea y fue fabuloso lo que hizo. Cuando pudimos entrar a un estudio -con todos los protocolos- operó Juan Libertella, y los momentos mágicos se multiplicaron. Esta es una obra que nunca voy a olvidar".

Con información de Télam