Agustina Pampin: “Ya no es necesario catalogar la música en géneros”

La cantante y compositora Agustina Pampin señaló que “ya no es necesario catalogar la música en géneros”, al conversar sobre su nuevo camino en la música como solista tras un largo período como DJ de la popular fiesta Bresh.

En diálogo con Télam, Pampin adelantó que su primer disco solista, que llegará este año bajo el nombre de “Nostalgia”, está guiado por “historias y vivencias pasadas” que “se mantienen vigentes” y nutren el repertorio como una “inmortalización de lo vivido”.

“Soy una persona muy nostálgica, hay algo de lo vivido que perdura para mí y tiene mucho valor. Lo que se vive con intensidad nos marca, y escribir es una re forma de inmortalizarlo”, señaló la artista, quien ya cuenta en sus plataformas con singles como “Canciones con vos”, “Peliculón”, “Deseo” y “Mi lugar en el mundo”.

Con formación en comedia musical, canto, baile y actuación, también cuenta con una sólida experiencia dentro de la industria musical y del entretenimiento que la nutre a la hora de proyectar su salto artístico y de emprender esa búsqueda con el aporte de destacados productores musicales como Xross, Cítrico y Kevin Borenztein.

“Me siento tan afortunada de haberlos cruzado en este camino. La verdad que con cada uno pude laburar cosas distintas, y también conociendo sus trabajos y estilos, elegí especialmente las canciones para cada uno de ellos. Decidí involucrar a varios productores porque estoy en un momento en el que quiero y necesito experimentar, conocer, ampliar horizontes y abrir puertas, en todo sentido. Está resultando muy enriquecedor para mi música”, comentó.

Télam: ¿Cómo fue el trabajo en el estudio y el de las pistas para dar con ese tono justamente nostálgico?

Agustina Pampin: La mayoría de las canciones del álbum son de años pasados, de historias y vivencias pasadas, y que de alguna manera se mantienen vigentes en mí. Soy una persona muy nostálgica, hay algo de lo vivido que perdura para mí y tiene mucho valor. Lo que se vive con intensidad nos marca, y escribir es una re forma de inmortalizarlo. Ese es el tono nostálgico de este álbum: la inmortalización de lo vivido. También, a medida que fui produciendo y grabando las canciones les pude dar un universo propio a cada una, súper fiel a cada una de esas historias. Poder representar una sensación en canción es un laburo muy apasionante que estoy conociendo y experimentando con mucho compromiso.

T: Tus lanzamientos vienen mostrando cierta versatilidad y diversas facetas tuyas, algunas más despojadas y otras más cargadas de sonidos. ¿Qué más podés adelantar del recorrido musical que propondrá “Nostalgia”?

AP: El álbum es versátil en su totalidad, porque es una radiografía de distintas partes y momentos de mi vida. Siento que ya no es necesario catalogar la música en géneros, se desdibujó un poco eso, pero mis primeras canciones, las más viejas, son más indies, y se fue poniendo cada vez más pop. Y puedo adelantar que en el "focus track" del disco se asoma algo más rockero que aún no escucharon en los adelantos que salieron, y esa es una faceta que me interesa continuar.

T: ¿Cómo te llevás vos en particular con la nostalgia? ¿Hacia qué lugares te lleva?

AP: La nostalgia tiene algo de revivir lo que fue; yo soy muy nostálgica, para mí las cosas pasan y se quedan para siempre, no pasan y se van. También en algunas canciones hay un diálogo entre lo que fui y lo que soy ahora, estoy en un momento en el que empiezo a hacer lo que siempre quise. Entonces, después de todo el recorrido nostálgico de amores y vivencias pasadas, las últimas canciones que compuse, las más nuevas que tiene el álbum, como “Deseo”, hablan de eso, de sentir que empiezo a crecer de nuevo, a conocerme desde cero. En las últimas canciones me abrazo y me digo a mí misma que lo estoy haciendo al fin, que encontré mi lugar en el mundo y que puedo abrazar esta inmensidad que veo por delante.

