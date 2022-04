FMK promete una “noche inolvidable” para su primer Movistar Arena

El cantante y compositor FMK es una de las figuras más importantes del presente de la música urbana argentina y ya está listo para ofrecer una “noche inolvidable” mañana en lo que será su primer Movistar Arena porteño, donde va a presentar su álbum “Desde el espacio”, aunque en declaraciones a Télam aseguró que más que en los logros su foco sigue puesto en el arte.

“Más que en los resultados me gusta estar enfocado en mejorar día a día”, planteó Enzo Sauthier, nombre “de civil” de este joven de 22 años oriundo de Necochea que intenta no marearse por los cientos de millones de visualizaciones de sus temas.

Su álbum debut “Desde el espacio”, un concentrado de 10 temas de reggaetón, dancehall y trap que hizo con la producción de su habitual ladero y hit maker Big One, superó los 280 millones de reproducciones en las plataformas digitales.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

FMK comenzó a explorar el arte desde muy chico, escribiendo poesía desde los 8 años, participando más adelante de batallas de freestyle y volcándose por completo a la música más adelante.

Hoy se encuentra reconocido por sus fans y por la escena, con colaboraciones con figuras de la talla de María Becerra o Duki, entre otros y en un crecimiento sostenido que se corrobora con su primer show en el Estadio Movistar Arena, mañana a las 21.

Télam: ¿Cómo estás de cara a esta gran celebración en el Movistar Arena?

FMK: La verdad que estoy muy contento de poder presentar mi álbum en un lugar como ese, que es de lo más grande que tiene Argentina. Se me cruzan muchas emociones porque también va a estar presente mi familia, muchos amigos de la vida y los fans, que en parte nosotros nos debemos a ellos.

T: ¿Qué podés adelantar de esta puesta en escena o de los invitados?

FMK: Va a haber algo muy lindo en la puesta audiovisual, luces, y una sorpresa gigante de 17 metros. Después van a estar acompañándome todos los chicos: vamos a estar todos los de “El espacio”, van a estar los MYA, Migrantes, Retutu, Dani. Va a ser una noche muy linda e inolvidable.

T: ¿Pudiste reconciliarte con el disfrute de tus logros, a ser menos resultadista, pese a que los números siguen acompañándote de a millones en las plataformas?

FMK: El arte es lo que más me gusta y por eso más que en los resultados me gusta estar enfocado en mejorar día a día, en cuanto a mis letras, en cuanto a mis producciones, en cuanto a mi calidad de sonido. Esa es mi búsqueda y lo que me ayuda a enfocarme. Después de tanto trabajo personal y de darme cuenta de que el objetivo era estar contento, pude lograr hoy hacer pequeñas o grandes cosas y disfrutar de la misma manera.

T: Tenés mucha afinidad y sintonía con otros géneros menos explorados en esta fusión urbana, como el dancehall y el reggae. ¿A dónde estás poniendo la mirada por fuera de las capitales del reggaetón? ¿Hay en carpeta algún viaje a Jamaica para mirar de cerca el trabajo de otros productores, o a otros destinos, como fue aquel a Colombia?

FMK: La verdad que sí, justamente estamos en una etapa de cambios, en la que acabamos de lanzar el álbum que mostraba un poco lo que es mi etapa en el reggaetón, y terminaba de cerrarla con un poco de reggae, de dancehall. Esa búsqueda está presente. Este año quiero viajar para conocer nuevos productores y nuevas culturas que me nutran para mejorar a la hora de abarcar esos ritmos.

T: ¿Cómo viviste el regreso de Paulo Londra con estos dos primeros lanzamientos suyos? ¿Y cómo repercute su vuelta en el futuro de la escena argentina?

FMK: Creo que sabemos que estos dos años él la pasó muy mal, y me alegra que pueda volver a su camino y que se le esté dando nuevamente la oportunidad de hacer lo que le gusta. Para la escena argentina es muy importante porque ha vuelto un gran referente, uno de los que llevan la bandera de Argentina afuera y a lo más alto. Muy contento; para mí cuantos más seamos mejor y tener la vuelta de un grande me pone muy feliz. Estamos todos acá para apoyar al otro.

Con información de Télam