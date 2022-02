Mauricio Dayub repone "El amateur" después de 25 años

(Por Sol Levinton) El multipremiado actor y director Mauricio Dayub, que reestrenó después de 25 años una versión levemente modificada de su emblemática obra "El amateur", que interpreta junto a Gustavo Luppi, sintió que "era un buen momento para compartir en Argentina el mensaje de alguien que es capaz de subirse al sueño del otro".

"Es la primera vez que voy a hacer una obra que ya hice, antes no encontraba razones para eso, pero estamos tan divididos, tan desilusionados, que esta cosa de ser amateur y darlo todo sin esperar nada, de mirar al otro de verdad y subirse a su sueño, me parecía más que necesario", dijo Dayub a Télam sobre la pieza que estrenó en 1997 con Vando Villamil y que ahora se llama "El amateur, segunda vuelta".

La obra, que estuvo cuatro años en el Teatro Payró, arrasó con los premios en Mar del Plata, viajó a Barcelona, a Caracas, regresó al Teatro El Picadero y tuvo una versión cinematográfica de la mano de Bruno Stagnaro.

Ahora se presentará los martes y miércoles a las 20.30 en el Chacarerean Teatre (Nicaragua 5565) para narrar el reencuentro de dos amigos caídos del sistema y ocupados en cumplir el sueño de batir un récord como ciclista: El Pájaro (Dayub) es el que pedalea y Lopecito (Gustavo Luppi) es su manager.

Para hacer "El amateur, segunda vuelta", el autor que se reparte con el éxito de "El equilibrista", que pronto lo llevará a hacer funciones en Europa e Israel, convocó al equipo original (Luis "Indio" Romero en dirección, Jaime Roos en la música y Graciela Galán en escenografía y vestuario) excepto su partenaire, esta vez encarnado por Luppi ("Hombres y ratones", "Regalo del cielo", Rosarigasinos"), quien destacó: "Todos en algún momento tomamos alguna decisión de ir por algo que queremos y que escapa a la lógica de lo que es conveniente según el status quo de la sociedad. La obra habla de eso".

Télam: ¿Cómo surge la idea de reponer esta obra?

Mauricio Dayub: ¿Para qué?, me decían. Pero me pasó de entrar a un depósito donde me ofrecían guardar material y escenografías donde había un ventanal y dije: "Acá podría transcurrir ´El Amateur´ y venía sintiendo que era un buen momento para compartir el mensaje de la obra. Era abril de 2021, el teatro estaba cerrado y dije "no me voy a quedar sufriendo el corte de la temporada: cuando se pueda sería ideal compartir esto con la gente".

T: ¿En qué se parece con el contexto en el que se estrenó?

MD: La de los ´90 era una crisis más general que la que tenemos hoy, que es una crisis humana y personal muy profunda: ahora hay un desencuentro entre las personas más allá de lo partidario, que es más complejo y difícil de unir, por eso me pareció que desde mi oficio yo podía hacer algo.

T: Gustavo, ¿Vos habías visto la versión original?

GL: No, solo la había visto cuando se estrenó: yo asistí a la escritura, él me iba contando cosas de la obra, hay muchos bocadillos de la historia que sé de dónde salieron. Para mí fue hermoso y me sentí muy comprometido por trabajar con dos amigos y dos personas que conozco como Mauricio y El Indio (Romero) pero eso te obliga a un compromiso mayor porque se juegan otras cosas.

T: ¿En qué consiste esta segunda vuelta? ¿Cambió algo en la mirada o el texto de la obra?

MD: La puesta, el texto, lo visual fue todo modificado. Por eso la llamamos "Segunda vuelta", porque no es la misma, no podría reponer la misma, no me dedico a clonar o a repetir y empezamos a trabajar con un nuevo actor porque Vando no la podía hacer, hay sonidos nuevos, es una nueva versión, la escenografía es otra. La obra la reescribí para hacer esta versión y sentimos que es una nueva obra si bien es "El amauteur", es la esencia de la obra.

GL: La obra tiene una nueva mirada porque no es lo mismo verla a los 35 años que a los 60. La vida te da otra mirada de las cosas, en el mejor de los casos, con más profundidad.

MD: Después de treinta años me dio alivio descubrir que todavía podía hacerla (se ríe) porque la obra tiene mucha exigencia, el rodillo que se usa para andar en bicicleta exige mucho equilibrio, mucho esfuerzo físico y es lo mismo que aprendí a usar en el 97, que fue todo un hallazgo para la parte en la que se bate el récord, donde no quería usar la bici fija porque no daba sensación de cansancio.

T: Gustavo, ¿cómo fue el proceso de trabajo con una pieza tan emblemática y encabezada por el mismo Dayub?

GL: Para mí es una obra por primera vez. Sé que se hizo porque la vi, porque Vando la hizo muy bien y era muy bueno el espectáculo que hacían, pero esta es otra etapa y yo le puse mi impronta. Para mí es como un espectáculo porque Mauricio y el Indio reconocían una nueva mirada y eso la aggiorno.

Con información de Télam