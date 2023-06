Hemsworth admite que "Thor 4" es demasiado tonta y que las críticas de Scorsese lo deprimieron

Lejos de cuidar las formas, Chris Hemsworth, la estrella de Marvel que interpreta al dios escandinavo Thor, reconoció que la última película de su superhéroe "es demasiado tonta", a la vez que afirmó que las críticas de Martin Scorsese y Quentin Tarantino al popular género cinematográfico lo deprimieron.

"Fue súper deprimente cuando escuché eso", sostuvo el actor que aparece en ocho de las cintas de Marvel-Disney en una entrevista con sitio británico GP Magazine.

Tarantino había dicho a fines del año pasado que uno de los problemas de las películas de superhéroes es que son franquicias en las que las estrellas son los personajes y no los actores.

"Parte de la 'Marvelización' de Hollywood es... tienes a todos estos actores que se han hecho famosos interpretando a estos personajes, pero no son estrellas de cine. Capitán América es la estrella. O Thor es la estrella. Quiero decir, no soy la primera persona en decir eso. Creo que eso se ha dicho un millón de veces... pero es como, ya sabes, son estos personajes de la franquicia los que se convierten en estrellas", dijo el director de "Pulp Fiction".

La polémica la había encendido Martin Scorsese en 2019 y fue sin eufemismos: "No las veo (las películas de superhéroes). Lo intenté. Pero eso no es cine. No es el cine de seres humanos tratando de transmitir experiencias emocionales y psicológicas a otro ser humano".

Al ser consultado al respecto, Hemsworth se sinceró: "Ahí van dos de mis héroes con los que no trabajaré. Supongo que no son mis fans".

A su vez, también se explayó sobre "Thor: amor y trueno", película que no fue tan bien recibida como las tres anteriores exclusivas del supehéroe y a la que calificó como "demasiado tonta".

"Siempre es difícil estar en el centro y tener una perspectiva real... Me encanta el proceso, siempre es un paseo. Pero simplemente no sabes cómo va a responder la gente", dijo el intérprete, tras lo cual afirmó: "Creo que nos divertimos demasiado. Simplemente se volvió demasiado tonta".

A su vez, dijo que se dio cuenta de esto al escuchar las críticas de los amigos de su hijo de ocho años, mientras que sostuvo que si bien "la acción era genial, los efectos especiales no eran tan buenos". "Me estremezco y me río igualmente de eso", concluyó.

Con información de Télam