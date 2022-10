La francesa Isabelle Adjani denuncia el maltrato a las cabras en una fábrica de quesos

La actriz francesa Isabelle Adjani dio carta blanca para usar su imagen a "L214", la asociación de su país fundada en 2008 en defensa de los animales, y realizó un video sobre la forma en que son tratadas las cabras para la producción de quesos en una granja de Saone-et-Loire, al centro-oeste de Francia, según los diarios locales.

Siguiendo los pasos de Brigitte Bardot, de la que se distancia de su pensamiento político de extrema derecha, la actriz de “La historia de Adela H.” y “Una mujer poseída” presta su voz y su imagen a la asociación para denunciar la “sórdida” ganadería caprina de uno de los líderes queseros europeos.

Durante poco más de tres minutos, Adjani describe las condiciones de vida de las cabras, según denuncias de empleados de la empresa. Estos últimos, conmocionados, se ofrecieron a testificar el pasado agosto sobre la crueldad de la cría ubicada en Saint-Maurice-de-Satonnay, cuyos establecimientos pertenecen a un grupo líder europeo en la producción de queso caprino.

Desde el inicio del video, la actriz habla de sus dificultades para enfrentarse a imágenes violentas: “Siempre he luchado con la violencia de cualquier tipo, la violencia me asusta, no quiero verla”, dice. Pero ante la crueldad de las imágenes, “huir y negarse a ver, a veces, es dejar que las cosas sucedan y es consentir”, afirma.

"L214" presentó una denuncia contra el productor y la actriz respalda el planteamiento: “No es un queso lo que pueda justificar tanto sufrimiento”. Reconocidos, esos productos están en el menú de restaurantes estrellados como el del chef Paul Bocuse, fallecido en 2018, el Auberge du Pont de Collonges, en renombradas queserías parisinas o incluso en supermercados.

Con información de Télam