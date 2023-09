Luna Loi presenta en Bebop Club "la música de lo que siento"

La compositora y cantante Luna Loi presentará mañana a las 20 en la sala porteña Bebop Club “Luna”, un atractivo compendio de cinco canciones propias que plasman un camino certero: “hacer música de lo que siento”.

“Por un lado me gusta hacer canciones con estribillo y melodías simples que inviten a cantar. Me gusta el sonido del rock clásico argentino, en banda, con baterías fuertes y guitarras distorsionadas. Pero también me gusta tomar el audio de la música moderna que es un sonido más nítido”, describe Loi a Télam.

La joven artista nacida en 1999 en la ciudad de Buenos Aires es nieta del dibujante Caloi y la pintora Cris Marcón, hija de Tomás Loiseau (músico de punk rock fallecido en 2019) y sobrina de Tute, estrenará “Luna” mañana desde las 20 en la sala palermitana sita en Uriarte 1658, primer paso de una serie que el 20 de octubre tendrá una nueva función en Casa Brandon.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

En “Luna” la muchacha registró sus composiciones “Mejor así”,

“Talismán”, “La primera”, “Nuevas luces” y “Días de fiesta”, secundada por Ale Cornejo (producción y mezcla), Fernando Moreno (batería), Cristian Adrián Diez (bajo), Pipe Guyot (guitarras) y Pablo López Ruiz (mastering).

Télam: El sonido y el concepto de “Luna” son muy personales ¿qué cosas con ese sello hay que esperar para la presentación en Bebop Club?

Luna Loi: Creo que se puede esperar tanto calidez como potencia. Es una fecha en banda e intentamos llevar la intimidad de la música de cantautor pero también la fuerza que dan las canciones más rockeras. Además, agrego algunas canciones folclóricas que me encantan y otro tema inédito mío.

T: En tiempos donde la industria crea moldes y casillas donde ubicar

propuestas ¿qué desafíos implican crear desde una voz propia?

LL: No se me ocurriría hacer música de otra manera que con una voz propia. Creo que todas las búsquedas artísticas en general son caminos personales.

T: Al respecto, ¿sentís que “Luna” es un remanso dentro de tu actividad artística o el inicio de un camino que irá creciendo y profundizándose?

LL: Siento definitivamente que es un inicio. Tengo ganas de profundizar algunas de las búsquedas musicales que ya di y otras nuevas. Por ejemplo, sigo queriendo hacer canciones clásicas pero también me gustaría probar agregar improvisación o sonoridades nuevas.

T: ¿Con qué artistas sentís que dialoga tu música?

LL: Con Fito Páez inevitablemente porque lo escucho desde siempre. Marilina Bertoldi también, es una gran música y me inspira mucho. Me fascina ver mujeres que escucharon rock toda la vida como yo haciendo lo suyo. También con Charly y Lou Reed, internamente hago muchas referencias a ellos. El “Cuchi” Leguizamon, de forma más indirecta, también me cambió la vida con su obra.

T: ¿Cuánto te forja, te estimula y también te condiciona ser parte de una familia de artistas?

LL: No me condiciona para nada. Creo que hizo que toda mi vida el arte se viera como un oficio más que como algo idealizado y agradezco mucho eso. Se valora mucho la creatividad en mi familia y se incentiva mucho a los chicos a jugar con el arte porque creo que los adultos un poco lo siguen haciendo.

Con información de Télam