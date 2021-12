Kasparian: "Lo que más se parece a escuchar a Spinetta es hablar sobre Spinetta"

El cordobés Jorge Kasparian publicó el volumen 2 de "Luisito”, un libro que surge a partir de la necesidad del autor de “conocer más sobre Luis Alberto Spinetta como ser humano” y en el que recupera fragmentos de la vida y obra del músico argentino a través de 30 entrevistas con personas que en algún momento cruzaron sus caminos con “El Flaco”.

Convencido de que “lo que más se parece a escuchar a Spinetta, es hablar sobre Spinetta”, el autor decidió publicar la segunda parte de “Luisito” (2019), en donde comparte recuerdos, anécdotas, sentimientos y miradas de aquellos que rodearon al artista a lo largo de toda su existencia.

“Es continuación del primer libro y si bien tengo material para seguir, mientras escribía el prólogo de este segundo volumen, sentí que era el momento de darle un cierre a este ciclo de reportajes hechos libros sobre la vida y obra de Luis Alberto”, indicó a Télam Jorge Kasparian.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Testimonios y separadores -entre cada pieza aparecen fragmentos de charlas que quedaron afuera de la edición final de los textos- conforman este libro con la voz de figuras indispensables como Rodolfo García, Emilio del Guercio, Machi, personajes menos conocidos como Anita Aizenberg -su novia entre las relaciones que tuvo con Cristina Bustamante y la esposa de sus hijos, Patricia Salazar-, su secretaria Andrea Cuyás o el diseñador gráfico Carlos Mayo, y algunos de los compartieron algún momento de su vida cotidiana como el luthier Rudy Pensa, el técnico Claudio Miretti o el monitorista Leo Calicchio.

Si bien en su juventud Kasparian ejerció el periodismo, hacía tiempo que la vida lo había llevado por otros caminos. Sin embargo, la devoción por la música del exPescado Rabioso -a quien siguió en vivo desde 1984 hasta el 2009- de algún modo marcó el reencuentro con aquel primer oficio.

La historia empezó en 2014, cuando el autor nacido en 1968 en Córdoba creó “La Biblia Spinetteana”, un libro con páginas de tela que condensa la obra poética del Flaco y cuenta con dos ediciones, uniendo su oficio de serigrafista con su amor por el artista.

A causa de su repercusión se convirtió en un homónimo programa de radio dedicado a Spinetta. Estuvo al aire tres años y medio y contó con entrevistas a quienes rodearon al músico a lo largo de su vida.

Convocado por Roque Di Pietro, Kasparian publicó en 2019 el volumen 1 de “Luisito” -un libro que compila algunos de los 120 reportajes que hizo especialmente para el ciclo.-, y en 2020 su libro de relatos “333”. Ahora llegó "Luisito, Volumen 2. Nuevas conversaciones con la galaxia spinetteana"

Télam: ¿Cómo surge la necesidad, esta vez, de hacer entrevistas especialmente para este libro que comienza nada menos que con las palabras de Rodolfo García, algo que ya da cuenta del carácter testimonial que tiene este texto también?

Jorge Kasparian: El primer libro fue una selección de todas las entrevistas que realicé para “La Biblia Spinetteana radio”, programa que salió al aire en la FM de la radio de la Universidad Nacional de Córdoba. Esos reportajes fueron con minutos establecidos y acotados, cosa que no pasó en las entrevistas que realicé para este segundo volumen. La necesidad surge por el hecho de conocer más sobre Spinetta ser humano. Armé una lista de más de 150 nombres. Finalmente nos quedamos con 30 entrevistas, pero agregamos 30 separadores que son muy jugosos, más allá de que la parte amarga fue tener que dejar afuera mucho material. Rodolfo García fue como un padre para mí: me aconsejó, me acompañó, me abrió puertas, me alentó, corrigió errores, corroboró datos, fue una persona inmensamente generosa y estuve casi online con él hasta el último día de su vida (falleció en mayo de este año).

T:¿Fue muy diferente el proceso de trabajo al libro anterior?

JK: El proceso fue muy parecido al libro anterior, pero esta vez tuve la ventaja de que muchos ya me conocían y fue más fácil llegar a ellos, entrevistarlos y volver a preguntar cuántas veces hiciese falta. Las entrevistas no tuvieron límite de tiempo, así que hay algunas que duran poco más de tres horas, como la de Rafa Arcaute por citar alguna.

T:¿Porqué sentís que a tanta gente le interesa leer, escuchar o hablar de Luis Alberto? ¿De algún modo sentís que desde las palabras de quienes lo conocieron en diferentes situaciones, el lector puede ir completando esa imagen que tiene suya y también le da la posibilidad de acercarse más a su vida, su música, su sensibilidad, su vida cotidiana?

JK: Porque lo que más parece a escuchar a Spinetta, es hablar sobre Spinetta. La obra es inmensa y va a llevar muchísimo tiempo por abarcarla, comprenderla, incorporarla. No tengo dudas que, a partir de las entrevistas, los lectores y las lectoras van a poder saber quién era Luis Alberto. Todos los entrevistados hablan con mucho respeto, cariño, amor, devoción, admiración de Luisito como persona y su obra va de la mano a todo lo que me han ido contando en todo este tiempo

T: ¿Fue difícil elegir a estas personas que acompañaron a Spinetta a lo largo de su camino?

JK: Todas las elecciones son difíciles, pero hay que hacerlas. Me gusta mucho el orden de aparición de los entrevistados y también los separadores. Entre ambos se construye una especie de biografía del Flaco. También debo decirte que me hubiera gustado poder entrevistar a personas que ya no están entre nosotros y formarían parte de este libro sin ninguna duda: Diego Rapoport, Daniel Wirtz, Sartén Asaresi y mi paisana, solo conocida en el núcleo íntimos de los Spinetta, como fue Rosita Tzanikian.

T:¿Qué te dejó toda esta experiencia en lo personal?

JK: Me enriqueció, me confirmó todo lo que sentía y pensaba sobre Luis y no tengo dudas que me transformó en mejor persona.

Con información de Télam