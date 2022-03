Soft Cell y Pet Shop Bos, dos leyendas del synth-pop, juntas en el single "Purple Zone"

Soft Cell estrenó hoy en sus plataformas digitales un nuevo adelanto de lo que será su quinto álbum de estudio "Happiness Not Included", un single que cuenta con la colaboración de otro legendario grupo del synth-pop como Pet Shop Boys.

Tras cerrar 2021 con una aclamada gira por el Reino Unido con todas las entradas agotadas, el dúo comandado por Marc Almond y Dave Ball presentó "Purple Zone", una de las cinco canciones estrenadas durante el tour donde Pet Shop Boys subió como invitados en uno de los conciertos en Londres.

El dúo había planeado inicialmente que el combo encabezado por el vocalista Neil Tennat hiciera el remix de la canción, pero al final terminaron por hacer una colaboración completa y la versión será parte del repertorio del disco con el que le pondrán fin a una espera de veinte años.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Trabajar con los Pet Shop Boys fue un placer, y este tema es la combinación perfecta entre nosotros y ellos", resumió Almond, mientras que su compañero Ball precisó que 'Purple Zone' es "probablemente nuestro mejor momento pop desde principios de los ochenta".

Los invitados agradecieron el gesto y manifestaron estar "encantados de colaborar con un dúo tan inspirador como Soft Cell en esta magnífica canción".

Además de su estreno en plataformas, la canción saldrá a la venta en formato CD y vinilo, junto a la versión de Soft Cell del clásico de culto de X-Ray Spex “The Day The World Turned Day-Glo”, y el remix de Manhattan Clique de “Purple Zone”, además de otros remixes de la misma a cargo de Pet Shop Boys.

Junto con el reciente single “Bruises On All My Illusions” y el tema que da título al álbum, "Happiness Not Included”, los británicos sorprenden con lo que será su primer disco en veinte años.

Con información de Télam