Julieta Ortega conduce el documental "Malvinas y yo" en la TV Pública

Julieta Ortega presentará a partir de mañana a las 23 “Malvinas y yo. Vivencias y visiones”, una serie documental que emitirá la Televisión Pública que, según le contó la actriz a Télam, le atrajo fundamentalmente porque se trata de “historias periféricas de Malvinas, no específicamente de la guerra, contadas por sus protagonistas”.

En seis capítulos de media hora, “Malvinas ”, producida íntegramente por el canal estatal, apunta a mostrar este conflicto que marcó un antes y un después en la historia Argentina a partir de la voz de muchos de los que atravesaron la experiencia de la guerra en 1982 y que cuentan aquí, en primera persona, como impactó esta en sus vidas.

“Son historias de vida, lo que unía a todas las personas era la guerra de Malvinas. Yo estaba en el colegio y llevaba los chocolates para los combatientes; recuerdo que fui con mi papá (Palito Ortega) y dos de mis hermanos al programa que Pinky conducía junto a Cacho Fontana en Canal 7, “24 horas de Malvinas ”, relató Julieta en charla con esta agencia.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

El capítulo de mañana mostrará, entre otras cuestiones, como además de Palito, las figuras más importantes del país, que van desde Diego Maradona, Susana Giménez, Mirtha Legrand a Lolita Torres, entre otras, participaron de aquel ciclo emitido en 1982, en plena dictadura militar en el país, para recaudar fondos para los combatientes de las Islas Malvinas que según sus protagonistas nunca llegaron a destino.

Acerca de cómo vivió ese período, Ortega evocó: “Tengo todo el recuerdo de estar en la escuela primaria con la esperanza y con el falso triunfalismo que reinaba en esa época”.

“Del documental me interesó también que Malvinas es un tema que, a diferencia de otros, como el de los desaparecidos y otras épocas de nuestras historia, no se recuerdan tanto; siento que Malvinas interesa menos y es menos recordado”, añadió.

En la emisión de mañana, el reconocido cantante lírico Darío Volonté, sobreviviente del hundimiento del Crucero General Belgrano, cuenta su vivencia.

“El crucero significa en mi vida un antes y un después, un renacimiento, una segunda oportunidad. Yo nací el 1 de septiembre del 63, pero el 2 de mayo de 1982 –día en que el crucero de la armada argentina fue blanco de dos torpedos disparados por el submarino nuclear Conqueror de la armada británica-, empezó otra vida”, relata Volonté en el primer episodio del documental, cuyo testimonio se entrelaza con imágenes recientes suyas cantando “Aurora - Canción de la bandera” en el Centro Cultural Kirchner.

Sobre ese acontecimiento puntual, en el programa Julieta relata: “El 2 de mayo de 1982 se produjo la mayor tragedia naval de la historia argentina, ese día murieron en el Atlántico Sur la mitad de los argentinos que fallecieron en Malvinas, sus restos aún no fueron hallados, 770 hombres sobrevivieron, 323 quedaron en el Crucero General Belgrano”.

Así, el rol de Ortega es el de crear una suerte de puente entre el televidente y las historias que se van narrando. “El lenguaje mío le habla todo el tiempo al espectador, es como una persona que está muy cerca”, describió la actriz que regresa a la conducción, una faceta que había experimentado poco y que según afirmó, le gusta mucho.

Estuvo al frente del ciclo “Nosotras”, de la señal Cosmopolitan, hace tiempo y actualmente se la puede ver en micros de tres o cinco minutos en Canal Encuentro. ”En estos micros estoy diciendo en on y off poesías de tres escritoras poetas argentinas, todas mujeres, contemporáneas y otras que ya no están como Pizarnik, es algo que yo presenté hace siete años en el canal y este año se concretó”, comentó.

Volviendo a la serie, Ortega confesó que el documental es el género que le gusta y contó que le interesó que esta producción indagara en la mirada y la vivencia de algunas de las personas que protagonizaron ese período que hasta ahora no habían salido a la luz.

“'Malvinas y yo' incluye la voz de las mujeres, los relatos de las enfermeras en este conflicto”, subrayó en relación a uno de los capítulos del documental en el que dan testimonio Stella Maris Morales y Alicia Mabel Reynoso.

Entre esos testimonios, se contarán también el de Fernando Diaz, soldado y operador de LRA 60 Radio Nacional Malvinas; Tahiana Marrone, excombatiente y actual mujer trans, quien narrará que su experiencia en la guerra fue uno de los elementos que luego le permitió tomar la decisión de “transicionar” .

También estarán los trabajadores de la entonces Argentina Televisora Color (ATC), como se denominaba la Televisión Pública en 1982, para contar su mirada sobre la guerra; familiares de soldados muertos en combate y del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF).

Consultada acerca del significado de trabajar en la TV Pública, la actriz manifestó: “¡Me encanta! Yo iba con Ana María Picchio en los 80, la acompañaba a las grabaciones de la telenovela ‘Andrea Celeste’; el canal me trae muchos recuerdos hermosos. Fue un placer hacer ‘Malvinas’ y yo ahí adentro”.

Por otro lado, Julieta Ortega continúa su carrera como actriz y desde hace un año integra el elenco de la comedia “Perdida mente”, junto a Leonor Benedetto, Karina K, Ana María Picchio, Patricia Sosa y dirección José María Muscari, a cargo del libro junto a Mariela Asensio. La pieza se presenta en Multiteatro (Corrientes 1283).

“Se trata de una jueza de la Nación que tiene mal de Alzheimer y reúne a las mujeres de su vida para contarles que tiene esa enfermedad. Es un tema muy duro y el acierto de Muscari es que, a diferencia de otras de sus obras, acá se mete con el cerebro, en cómo funcionan los recuerdos, en cómo funciona la cabeza en relación a las emociones; con mucho humor, conjuga a la perfección lo emotivo con la risa”, sintetizó.

Con información de Télam