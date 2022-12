Homenajean al quenista y compositor Jorge Cumbo, quien hoy cumpliría 80 años

El vientista, compositor e improvisador Jorge Cumbo cumpliría hoy 80 años y sus amigos más cercanos y queridos celebrarán el aniversario con un encuentro musical que se realizará mañana a las 20.30 en El Zonko, un refugio porteño de sus últimos años.

Serán de la partida Cristian Narváez, Flora Yunguerman, Willy Zuker, Hernán Pagola, Mauro Ciavattini, Nuria Martínez, Walter Arjona, Zaida Saiace y Alejandro Santos, quienes rendirán tributo al músico interpretando sus composiciones en el local porteño ubicado en Pavón 2552 (timbre B).

Original referente de la música popular argentina y latinoamericana, Cumbo falleció el año pasado en el Sanatorio Güemes a causa de un cáncer.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

“Alejado de las luces de los cenáculos oficiales, falto de amigos en el poder, no tuvo homenajes en vida pero tampoco luego de su caída, ni en su tierra platense ni en la gran ciudad”, expresa un comunicado los organizadores del encuentro de mañana, que continúa: “Son entonces sus amigos de toda la vida, compañeros de ruta de tantas primaveras, quienes lo celebrarán en uno de los espacios donde encontró refugio en sus últimos años: El Zonko”.

Cumbo nació en la ciudad de La Plata, fue el primer director del Quinteto Vocal Tiempo y estuvo radicado en Barcelona entre 2004 y 2012, año en que regresó al país.

A lo largo de su vida integró formaciones musicales como el trío Cumbo-Vitale-González, de importante repercusión en la década del 80, y duetos con Manolo Juárez y Leo Maslíah; además tocó junto a figuras como Peteco Carabajal, quien tras la noticia de su partida lo definió como “un ángel atormentado y luminoso”.

Su música, que plasmó en una extensa carrera solista iniciada en 1976 -su primer trabajo discográfico se llamó "La nieve y el arco iris", al que le siguieron otras diez obras-, se caracterizó por combinar con soltura elementos del jazz, el folclore y la improvisación, e integrar sus aerófonos a la música electrónica en tiempo real, dejando huella en las nuevas generaciones.

En relación a la visión precursora de su propuesta, Cumbo deslizó en una entrevista con Télam en 2012 que era algo que le generaba incomodidad: "Cuando yo lo hacía me preguntaba cómo es que no tenía algún colega con quien compartir una idea".

"Ahora -continuó en aquella charla- todo el mundo hace lo mismo, me 'autoasigno' un lugarcito en la historia de la música argentina, me dan oportunidad y estoy agradecido a este país por eso", agregó el músico, arreglador y cantante.

Ese año, Cumbo, regresó al país para festejar sus 50 años de carrera en el marco de una gira por el interior junto al joven pianista argentino residente en Francia, Sergio Gruz, con quien ya había compartido escenarios europeos, tiempos en que se definía como “un vagabundo que vive a caballo pero con los pies en Barcelona”.

"Ojalá pueda volver a vivir en esta tierra mía, en un ranchito en medio de la Pampa con internet", dijo en aquella charla con esta agencia el talentoso músico, quien ese año logró cumplir su deseo y regresar definitivamente a la Argentina.

Jorge Cumbo realizó estudios en la Escuela de Bellas Artes de La Plata en la Carrera de Dirección Orquestal y Coral, obtuvo la beca de la ORTF de París (Francia). Integró el grupo Los Incas/Urubamba con el que realizó presentaciones de alcance mundial junto a Paul Simon, difundiendo entre otros temas "El cóndor pasa".

Lideró el Trío Cumbo con Gerardo Di Giusto y Ricardo Moyano; fue un hombre reconocido por la prensa y recibió distinciones como el Premio Konex en 1995 y el Premio Discepolín, entre otros.

"Lo que hago no me parece tan extraordinario pero los comentarios que me hacen siempre son excelentes", indicaba el artista, dueño de una personalidad singular que lo llevó a atravesar duros momentos.

Participó en la agrupación Los Amigos del "Chango" Farías Gómez; su ultimo trio lo formó en 2019, junto a Facundo Guevara y Osvaldo Burucuá, y su último trabajo fue en cine, en el mediometraje "Rodar volar andar", del realizador Felipe Ramón Lima -hijo del poeta argentino Hamlet Lima Quintana-, donde hizo su aporte musical junto a Feliciano García Zercchin (saxo y flautas).

Con información de Télam