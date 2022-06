Amber Heard evitó culpar al jurado y dijo que las redes sociales no fueron "justas" con ella

La actriz estadounidense Amber Heard sostuvo que las redes sociales no fueron "justas" con ella durante el juicio por difamación que finalmente perdió en su última batalla legal con su exesposo Johnny Depp, y evitó culpar al jurado popular por su sentencia.

En declaraciones a la cadena televisiva NBC, Heard optó por "no culpar" al jurado de Virginia por su condena y dijo "entenderlos", aunque deslizó que fallaron en su contra porque Depp "es un personaje muy querido" y "un actor fantástico" que la "gente siente que conoce".

Su reaparición mediática llega dos semanas después luego de la resolución del juicio iniciado por el protagonista de "Piratas del Caribe" en 2019 con acusaciones en su contra por haber actuado con malicia cuando publicó un editorial en el periódico The Washington Post en el que aseguraba que se había convertido en "el rostro del abuso doméstico".

El jurado popular del estado de Virginia que actuó en el juicio integrado por siete personas, deliberó durante tres días, y finalmente dio a conocer su decisión, que hará que el actor cobre 15 millones de dólares en concepto de daños, mucho menos de los 50 que había pedido inicialmente.

“No me importa lo que uno piense de mí o los juicios que se quieran hacer sobre lo que pasó en la intimidad de mi propia casa, en mi matrimonio, y a puertas cerradas. No presumo que la persona promedio deba saber esas cosas. Así que no lo tomo como algo personal", comentó la actriz.

En ese sentido, rechazó ser "merecedora de todo ese odio" y expresado a través de las redes sociales: "Incluso si piensas que estoy mintiendo, aún no podrías mirarme a los ojos y decirme que las redes sociales han sido una representación justa".

Con información de Télam