Luis Máuregui presenta su disco debut "13 Rosas" con su cuarteto

El guitarrista de jazz Luis Máuregui presenta este viernes "13 Rosas" al frente de su cuarteto de saxo, guitarra, contrabajo y batería, donde reúne composiciones propias que trabajan distintos climas y donde reina la improvisación.

La presentación se estará desarrollando desde las 21 en Prez (Anchorena 1347) y Máuregui (guitarra, composición y arreglos) estará acompañado por Sebastián Marcial Álvarez (saxo alto y soprano), Francisco Nava (contrabajo) y Martín Vicente (batería), que integran la formación actual del cuarteto y con los que grabó el disco.

La idea del material se fue gestando entre 2020 y 2021, en épocas atravesadas por la pandemia si bien el álbum se completa con temas que Máuregui ya venía tocando y de los que había subido a redes algunos videos, "pero siempre de manera suelta", comenta.

"Cuando decidí hacer el disco sumé dos temas que compuse en el 2020; en octubre grabamos todo el álbum en una sesión con mi cuarteto y en otras sesión de noviembre hice la mezcla", cuenta Máuregui en charla con Télam.

Télam:¿Cuáles son las ideas musicales fundamentales que quisiste poner de manifiesto en este material?

Luis Máuregui: Desde el punto de vista del sonido y la estética del grupo y de la música, quise plasmar un sonido de jazz contemporáneo que es la música que más escucho y con la cual me siento muy identificado. Mis composiciones tienen que ver con mis gustos por ciertos escritores, con procesos de la lucha de nuestro pueblo y de la historia. Al ser jazz, el terreno de la improvisación es un factor muy fuerte en esta música así que los temas dan mucho espacio para eso, amén de los arreglos y todas las cosas que fuimos trabajando, ensayo tras ensayo.

T.: ¿Cómo es el proceso creativo de tu música y cuál el aporte de los distintos músicos en el resultado final?

l.M.: En este último tiempo el proceso de composición es un poco menos diletante que hace unos años y trabajo de manera cotidiana la composición. Trato de todos los días ir trabajando un poco mi música. En mi caso, es un proceso lento, así que necesito ir escuchando todos los días lo que voy haciendo de manera de poder alimentarlo y que vaya avanzando. Compongo siempre para el grupo con el cual estoy tocando o para alguno que quiera armar y luego en el ensayo es la prueba de fuego de si lo que compuse funciona o no. Siempre al ser tocada tu música se produce un proceso de alimentación de la misma muy rico porque la empezás a escuchar y vas viendo que los espacios que generaste pueden funcionar o no y que la música fluya. Si algo no fluye, está como trabado, hay que destrabarlo, puede ser que falte más ensayo o que debas resolver cuestiones compositivas y para eso es muy importante darle tiempo a la música, que sea tocada.

T: ¿Cuáles son tus influencias musicales principales y dentro de la guitarra?

L.M.: Para este disco que estoy presentando, la formación es de saxo alto, guitarra, contrabajo y batería. En ese sentido me han influido mucho los cuartetos de Paul Desmond con Jim Hall y Ed Bickert alternándose en la guitarra y el de Lee Konitz con Peter Bernstein en la guitarra.

El título del álbum "13 Rosas" -tomado del nombre de uno de los temas- alude a las 13 jóvenes militantes antifranquistas, asesinadas el 5 de agosto de 1939 por el gobierno de Franco, acusadas de un crimen que no cometieron. De este modo, aun sin ser una obra política ni mucho menos panfletaria, el disco rinde homenaje a la lucha de lxs oprimidxs.

El cuarteto como tal nació en 2014, si bien los integrantes actuales no son los mismos de ese momento sí la propuesta siempre mantuvo la misma instrumentación: el contrabajo y la batería en su rol de sección rítmica y el saxo alto y la guitarra como las voces cantantes y principales improvisadores.

Con información de Télam