La inesperada denuncia de la novia del Roña Castro a una semana de su muerte: "Todo vuelve"

A una semana de la muerte de Jorge “El Roña” Castro, su última pareja rompió el silencio con un fuerte reclamo en redes sociales. Aseguró que alguien borró fotos del exboxeador junto a ella y lo hizo con una frase que se volvió el centro del conflicto: “Todo vuelve”.

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El reclamo en Instagram

Se trata de Noelia Vigliarolo, quien publicó una serie de historias en las que cuestionó la desaparición de imágenes que Castro compartía con ella. “Cuánto odio pueden tener en borrar las fotos que subía el Roña conmigo. En violar su privacidad y encima meterse y tocar algo de alguien que ya no está”, escribió.

La novia de la Roña Castro reveló que borraron fotos de ellos juntos.

En el mismo descargo defendió su lugar en la vida del campeón: “No pueden cambiar la historia, yo fui su último amor y lo seré para toda la vida”. Y sumó un mensaje dirigido a él: “Pobre mi amor, no te dejan descansar en paz, los impulsa el odio. Todo vuelve en esta vida”.

Qué dijo en Puro Show

Tras las historias, el equipo de Puro Show (El Trece) habló con ella. Aclaró que no culpaba a nadie en particular: “Yo no dije que fue alguien de su familia”. Explicó que no sabía quién usaba el teléfono de Castro, que todavía no le habían devuelto, y que algunas fotos quedaron en Facebook.

Vigliarolo evitó confrontar con los hijos del exboxeador: “Yo entiendo el dolor de su familia, porque estamos viviendo todos un duelo”. Y agregó: “No tengo ganas de enfrentarme con nadie”. Sobre el velatorio, dijo brevemente que “no hubo trato”.

Las versiones que rechazó

Negó los dichos de un amigo de Castro, que habría afirmado que él pensaba terminar la relación: “Mentira, porque nosotros estábamos súper bien”. También rechazó haberse quedado con bienes: “Yo no me quedé con nada de nadie”, aunque aclaró que lo que hay en su casa es “mío y de él”, y que no se opondrá a que los hijos conserven lo que les corresponde.

Contó que desde la muerte permanece en su casa y que solo sale para llevar a su hija al colegio. “Estoy totalmente frenada, pero sé que me voy a poder levantar”, afirmó, con el mate que usaba Castro a su lado.

Una interna que sigue abierta

La situación revela una tensión pública en torno a los días posteriores a la muerte del boxeador. Hasta ahora, la familia no respondió a estas declaraciones, y lo ocurrido con las fotos es la versión de ella.