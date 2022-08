Inés Estévez: "El feminismo no es una elección sino una urgencia"

(Por Verónica Rodríguez).- La actriz y cantante Inés Estévez está, junto a Daniel Hendler, al frente de "Íntegra", una serie documental "con una poética única", que aborda temas actuales a partir de textos y conciertos íntimos de figuras de la música de la escena local, realizados en la sala Sinfónica del Centro Cultural Kirchner (CCK), todos los miércoles a las 21 por canal Encuentro.

“El programa tiene una poética única. Somos dos actores que ocupamos un rol más parecido al de la comunicación profunda con el espectador, que al de conductores. Representamos una suerte de guías que llevan adelante un paseo por los interiores del alma humana, unos duendes que abrimos oídos y corazones con la voz y la palabra”, expresó Estévez en una entrevista con Télam.

El ciclo, una coproducción junto al CCK y el Ministerio de Cultura, está conformado por cuatro capítulos que estarán narrados por Estévez y otros cuatro por Hendler, en los que se profundizará sobre un tema específico, sumado a interpretaciones musicales de distintos artistas locales.

“El amor”, “Tristezas”, “Despedidas” y “Luchas” son las entregas que tendrán como protagonista a la actriz, y que contarán con la participación musical de Santiago Vázquez, Bárbara Togander, Santiago Burgûi, Tamara Benítez, Feli Colina, Ligia Piro, Juan Falú, Liliana Herrero, Ca7riel, “Chiqui” Ledesma, Florencia Dávalos, Dolores Solá y Teresa Parodi, entre otros.

“La serie ofrece un recorrido por las zonas más profundas del alma humana, y una conexión con el espectador que va más allá del efectismo y mucho más acá de los corazones”, sostuvo la intérprete de “Verdad consecuencia”, “Vulnerables” y de filmes como “Ni héroe ni traidor” y “Pipa”.

Télam: ¿Cómo llegás a formar parte de “Íntegra”?

Inés Estévez: Me convocó directamente Nicolás Tolcachier, que a su vez fue invitado para escribir los bellísimos textos del programa. Y canal Encuentro en sí es un espacio que me convoca internamente, ya que su contenido es siempre constructivo y netamente cultural y educativo.

T: ¿Qué destacás de la serie?

IE: Su integridad. Un término que persigo en mí accionar diario y que espero de las personas. En este caso, quienes conformaron el proyecto poseen esa cualidad. Desde Nicolás con sus textos y la directora con sus planos y puesta, hasta los músicos que interpretaron los temas que se utilizan en el programa, que es contundentemente poético. Se sale por completo de los formatos vistos hasta ahora.

T: ¿Estás con proyectos musicales?

IE: Este viernes canto en Bebop Club. Estoy eligiendo cuidadosamente las fechas de las presentaciones, dejando de correr tras la programación que exige subirse a cantar todos los fines de semana, preparando con cuidado y precisión cada actuación y persiguiendo un sonido propio en miras al segundo disco, que quiero grabar esta vez en estudio, ya que el primero fue en vivo y si bien tiene la espectacularidad de 16 músicos en escena y la dinámica vital y encantadora de lo espontáneo, ahora busco la sutileza del sonido elegido cuidadosamente.

T: Contás con un vasto recorrido en cine, teatro y televisión, además de cantar, ¿qué tenés pendiente en tu carrera?

IE: Volver a escribir y a dirigir. Tengo dos libros publicados, “La Gracia”, una novela construida con cuentos, que salió en 2011 y me gustaría reeditar porque ya no se consigue; y “Desesperamor”, un libro de poemas que salió en el 2021. Dirigí teatro en tres ocasiones y voy a hacerlo nuevamente.

T: ¿Cómo ves la situación de la ficción en la actualidad?

IE: Nos estamos adaptando a un nuevo mundo con reglas nuevas. Ya sucedió lo mismo con la música. Todo cambio tiene sus ventajas y desventajas. Es necesario abrazarlo y adaptarse del modo más fluido posible. En lo personal, las plataformas me parecen ventajosas en cuanto a la llegada. Solo hay que empezar a regular el intercambio económico en relación al alcance de cada proyecto. Extraño la ficción vernácula y artesanal de la televisión abierta, pero también me atrae trabajar de modo más acabado y cinematográfico para una serie de plataforma.

T: ¿Cuál es tu mirada sobre un canal público como Encuentro?

IE: Honestamente no tengo televisor en casa desde hace un par de años. Pero he tenido la oportunidad de consumir bastante del contenido de Encuentro. Lo que se ha hecho en el canal siempre me pareció formidable. Es una programación que disfruté mucho por su calidad y, sobre todo, porque es sustancial.

T: ¿Cómo vivís tu militancia en el feminismo y cómo describís tu participación en el colectivo de actrices?

IE: No formo parte del colectivo de manera activa ni constante, sencillamente por falta de tiempo, pero estoy comunicada para acciones claves y me sumo cada vez que puedo. El feminismo no es ya una elección sino una urgencia. El mundo estalla y las mujeres somos el fusible necesario para modificar la perspectiva de destrucción a construcción. El mundo históricamente ha sido regido por una mirada sesgada y netamente masculina que está llevando al planeta y a la humanidad a la destrucción. No podemos seguir negando que el flagelo primigenio que coloca al género masculino en el rol de la potencia, con un mandato atroz para los hombres condenados al poderío, la fuerza y la supremacía, se ha tornado prepotencia, con la consecuencia de violencia y muerte. Es un cambio socioeducativo que nos liberaría tanto a hombres como a mujeres. La ignorancia es mucha y no sé si lograremos ver cambios sustanciales, pero trabajamos en ello incansablemente por el bien de todos.

T: ¿En qué etapa estás del largometraje que escribió Fabiana Cantilo y qué otros trabajos tenés en agenda?

IE: La peli de Fabiana es una hermosura, vivo reflejo de su alma y su momento evolutivo. Mi participación ya está filmada. Interrumpió el rodaje para cumplir con una gira musical y retoma pronto. En una semana me voy a Rosario a rodar una serie increíble de seis capítulos que se llama “Maternidark”, escrita y dirigida por Romina Tamburello y producida por Pez Cine, que entró dentro del programa Renacer, de alcance federal. Estoy fascinada de volver a trabajar con ellos, con quienes ya rodé “Vera”, una película que se estrena pronto.

