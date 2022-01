La rapera Cardi B aportará para los gastos del funeral de las víctimas de incendio en el Bronx

La rapera estadounidense Cardi B anunció hoy que planea pagar los gastos del funeral de las víctimas del incendio que ocurrió ayer en el Bronx, Nueva York, para quienes el distrito destinará dos millones de dólares.

Pese al aporte del Estado, la rapera de 29 años, nativa del barrio, quiso también participar y señaló que "está extremadamente orgullosa de ser del Bronx".

"Cuando escuché sobre el incendio y todas las víctimas, supe que tenía que hacer algo para ayudar", indicó en un comunicado sobre los 17 fallecidos por inhalación de humo a partir de un calentador ambiental defectuoso.

Ante la tragedia, Cardi B dijo que "no podía imaginar el dolor y la angustia que están experimentando las familias de las víctimas", por lo que tomó la decisión de apoyarlas económicamente y dio sus condolencias a quienes perdieron a sus familiares.

Según el representante de Cardi B, la artista se asoció con The Mayor’s Fund to Advance New York City para asegurarse de que las familias de todas las víctimas se incluyeran en su donación y "que se cumplieran los últimos deseos para sus seres queridos".

Cardi B no es la única celebridad que apoyará a las víctimas del incendio en el Bronx, ya que, según el Daily Mail, el rapero estadounidense Fat Joe también inició un fondo de ayuda para los afectados por el incendio y recibió contribuciones de otros colegas como Jay-Z y DJ Khaled.

Con información de Télam