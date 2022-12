Tras una década de ausencia, Hayao Miyazaki volverá el año próximo con nueva película de animación

El director de animación japonés Hayao Miyazaki volverá con una nueva película el año próximo, titulada "How Do You Live", en lo que será el primer proyecto que el reconocido cineasta realizará luego de una década de no estrenar filmes.

El director había anunciado su retiro en 2013 pero retornará a la pantalla grande con su nueva película, programada para estrenarse el 14 de julio del próximo año en Japón, informó el sitio especializado Deadline.

El último lanzamiento de Miyazaki fue "The Wind Rises", que trataba sobre la Segunda Guerra Mundial, una dramatización biográfica sobre el aviador japonés Jiro Horikoshi.

El estudio detrás del fillme, Ghibli, aún no develó detalles la película y solo difundió en sus redes sociales una imagen de un pájaro con plumas azules y blancas para acompañar la novedad del anuncio.

El proyecto está basado en el libro homónimo de Genzaburo Yoshino de1937 que cuenta la historia de un adolescente de Tokio que se muda con su tío tras la muerte de su padre y Miyazaki había señalado a la obra como una de sus favoritas.

Uno de los fundadores de Ghibli, Toshio Suzuki, describió a la película como un filme "fantástico de gran escala".

Con información de Télam