Harry Styles agotó localidades para su primer River del 3 de diciembre

(Actualiza con localidades agotadas)

El cantante, autor y actor británico Harry Styles, quien fuera integrante del grupo pop juvenil One Direction, agotó hoy en pocas horas las 60.000 localidades previstas para su primer recital en el Estadio River Plate.

El artista, que ya había pasado por el país en 2018 en el marco de la gira “Live On Tour”, iba a regresar en 2020 con un concierto en el Hípico que debió ser suspendido a raíz de la pandemia, pero la reprogramación de la visita amplía su impacto ya que se mudará al Monumental y actuará ante un estadio colmado.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Styles, quien el 1 de febrero cumplirá 28 años, no solamente gozó del éxito de One Direction sino que expandió ese suceso a sus dos álbumes en solitario (publicados en 2017 y 2019) y a sus labores artísticas en cine, y además le añadió el lanzamiento de una línea de productos para el cuidado personal.

Los discos solistas del oriundo de Cheshire son “Harry Styles” (2017), que contó con los hits "Sign of the times", "Two Ghosts" y "Kiwi" y, dos años más tarde, "Fine Line", con singles como "Watermelon Sugar" y "Adore you".

Para esta nueva entrega del “Live On Tour”, se sumará como artista invitada la cantante, compositora, rapera, DJ y guitarrista de reggae jamaiquina Koffee.

Con información de Télam