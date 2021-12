Marvel y Sony confirman que comenzaron a desarrollar una película más de Spiderman

El presidente y jefe creativo de Marvel Studios, Kevin Feige, confirmó que la compañía desarrollará junto a Sony al menos una película más de Spiderman.

En una entrevista con The New York Times, Feige y Amy Pascal, ejecutiva de Sony, confirmaron que están "comenzando a desarrollar activamente más películas de Spiderman, o al menos una".

Los estudios se encuentran en medio de activas conversaciones para decidir hacia dónde llevar al superhéroe posteriormente a los eventos de la última película.

Mientras Feige no develó demasiado por dónde seguirá la historia, Pascal dio la pista de que el final de "No Way Home's" es el punto de inicio de otro capítulo y mencionó que "el sacrificio" que hace Spiderman al final de la última película "da un montón para trabajar en el una siguiente".

Con información de Télam