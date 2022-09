Jonathan Majors, en conversaciones para interpretar a Dennis Rodman en "48 Hours in Vegas"

El estadounidense Jonathan Majors, conocido por sus protagónicos en "The Last Black Man in San Francisco" y en la serie de HBO "Lovecraft Country", se encuentra en conversaciones para encarnar al recordado y excéntrico jugador de básquet Dennis Rodman en "48 Hours in Vegas", sobre el polémico viaje a "La ciudad del pecado" que la estrella de los Chicago Bulls hizo en 1998, en medio de las finales de la NBA.

Según informó el sitio especializado Variety, el intérprete -que también se unió recientemente al Universo Cinematográfico de Marvel en el rol de Kang el Conquistador- está en negociaciones con Lionsgate y Lord Miller, las productoras detrás de la película, para tomar el papel del filme que tendrá guion de Jordan VanDina.

Luego de que el episodio, que hasta entonces era casi un rumor, fuera confirmado en el documental "El último baile" (estrenado en Netflix en 2020 sobre esa temporada del mencionado equipo), comenzó a desarrollarse el proyecto para realizar una película centrada en el viaje, que fue anunciado en agosto pasado.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

En la historia real, cuando los Chicago Bulls tenían en disputa las Finales de la NBA contra los Utah Jazz -que no sólo les daría su sexto campeonato sino que significaría el retiro del club de Michael Jordan, su ídolo indiscutido-, Dennis Rodman les pidió a él y al entrenador Phil Jackson un permiso para ausentarse dos días y tomarse un descanso.

Luego de obtener el visto bueno de Jackson, como contaron sus propios protagonistas, el basquetbolista voló a Las Vegas junto a su entonces novia, la modelo y actriz Carmen Electra, y dio inicio a lo que terminó siendo más que un fin de semana de fiesta y descontroles de todo tipo que también lo llevarían hasta Chicago, donde finalmente lo fue a buscar Jordan junto a un preparador físico para llevarlo nuevamente a los entrenamientos de los Bulls.

De acuerdo a lo que adelantaron los productores Phil Lord, Chris Miller y Aditya Sood, "48 Hours in Vegas" propondrá su propia mirada sobre la "atolondrada aventura" en la que Rodman y el asustadizo asistente de su mánager formaron una sorprendente amistad.

Ari Lubet, Will Allegra y el mismo Dennis Rodman ocuparán los roles de productores ejecutivos del filme, en el que Majors se interesó durante una intensa agenda de trabajo, que en noviembre lo tendrá ocupado por el estreno de la cinta "Devotion", en febrero con "Ant-Man and the Wasp: Quantumania", de Marvel, y en marzo con "Creed III".

Con información de Télam