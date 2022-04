El multipremiado Jon Batiste debutará como actor en la nueva adaptación de "El color púrpura"

El multipremiado músico y compositor estadounidense Jon Batiste, que recientemente se alzó con la estatuilla a Mejor Álbum del año en los Grammy por "We Are", tendrá su debut como actor en la próxima adaptación cinematográfica de "El color púrpura", que ya se encuentra en preproducción bajo el paraguas de Warner Bros.

Según informó el sitio especializado The Hollywood Reporter, Batiste, también conocido por sus apariciones diarias en el ciclo The Late Show with Stephen Colbert -donde desde 2015 lidera en vivo la banda Stay Human-, se hará cargo del papel de Grady, el esposo de la bailarina Shug Avery, que será interpretado por Taraji P. Henson.

"El color púrpura", un relato de época, dramático y de iniciación, cuenta la historia de Celie Harris, una joven afroamericana criada en la aislada zona rural de Georgia a principios del siglo XX, y sus experiencias con profundas problemáticas como la pobreza, la violencia doméstica, el incesto, el racismo y la misoginia.

Durante su vida, la protagonista vive una transformación personal mediante su especial vínculo con dos fuertes mujeres, la tenaz Sofia y la mencionada Shug.

Esta es la segunda vez que la historia, cuyo formato original es el de la novela homónima y ganadora del Pulitzer escrita por Alice Walker, será llevada a la pantalla grande luego de ser versionada también para Broadway en el famoso musical galardonado con un premio Tony.

La primera cinta basada en el relato fue realizada en 1985 por Steven Spielberg -en su primer trabajo como director que se alejó de los filmes taquilleros como "Tiburón", "Los cazadores del arca perdida" y "E.T., el extraterrestre"- y tuvo en su aclamado elenco a Whoopi Goldberg, Danny Glover, Oprah Winfrey, Margaret Avery Rae, Willard Pugh y Adolph Cesar, entre más.

En esta ocasión, Warner Bros. tomó el proyecto y convocó a intérpretes como Fantasia Barrino ("American Dreams"), Danielle Brooks ("Orange is the New Black"), Colman Domingo ("La madre del blues"), Corey Hawkins ("El infiltrado del KKKlan") y la cantante H.E.R., entre más, para dar vida a sus personajes.

Hasta el momento, también trascendió que el cineasta y artista del hip-hop ghanés Blitz Bazawule -director del videoclip de "Black is King", de Beyoncé- estará a cargo de la realización de la película, cuyo guion será adaptado por Marcus Gardley ("NOS4A2", "Las cosas por limpiar") y que tiene fecha de estreno prevista para 2023.

Con información de Télam