La delicada situación que atraviesa Mirtha Legrand en plena recuperación: "Comienza..."

Mirtha Legrand atraviesa una etapa de recuperación después de haber pasado casi tres semanas internada por un cuadro respiratorio que generó preocupación por su salud. Sin embargo, mientras continúa descansando en su casa, la histórica conductora deberá enfrentar una situación judicial que podría sumar un nuevo motivo de inquietud: el juicio laboral iniciado por su exempleado Marcelo Campo.

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La información fue dada a conocer por el periodista Luis Bremer en Lape Club Social, donde explicó que el proceso judicial comenzará la próxima semana. El reclamo de Campo está vinculado con un presunto despido sin causa y una supuesta irregularidad en el registro de su relación laboral, después de haber trabajado durante casi tres décadas junto a la diva.

Marcelo Campo, recordado chofer de Mirtha Legrand.

Según trascendió, el exchofer reclama una suma de 158 millones de pesos como compensación por los años de servicio. No obstante, antes de que se inicie formalmente el juicio, todavía existe una posibilidad de llegar a un entendimiento entre las partes.

“Comienza el juicio laboral que Marcelo Campo le hizo a la señora Mirtha Legrand, esto luego de haber pasado por dos instancias. Pero hay un dato alentador, antes del inicio del juicio queda una última instancia de acuerdo”, explicó Bremer. El periodista remarcó que todavía existe una instancia de negociación que podría evitar que el conflicto avance hacia un proceso judicial más extenso: "Hay una posibilidad que allí acuerden, esperemos que sí porque son casi treinta años de vínculo entre el empleado y la legendaria conductora”.

Cómo sigue la salud de Mirtha Legrand

La situación judicial se conoce mientras la conductora continúa recuperándose en su domicilio. Recordemos que la conductora de 99 años recibió el alta médica el pasado 6 de octubre, luego de permanecer internada en el Sanatorio Mater Dei por un cuadro respiratorio que requirió tratamiento y controles médicos.

En los últimos días, la diva reapareció en las redes sociales con una fotografía familiar por el Día de la Madre. La publicación llevó tranquilidad a sus seguidores, ya que se la pudo ver sonriente y acompañada por sus seres queridos. De todas maneras, su regreso a la televisión todavía es una incógnita. Según explicó Bremer, desde El Trece no confirmaron una fecha para su vuelta, pese a que circularon versiones sobre posibles emisiones durante noviembre y diciembre.

“Ella está muy bien, recuperándose, ayer circuló una versión de que iba a hacer un programa en noviembre y otro en diciembre. Pero hablé con gente de El Trece y me dijeron que no hay nada confirmado”, señaló. El periodista también contó que el canal está "a disposición de Mirtha, si ella dice ‘vuelvo mañana’ están para ella, pero la familia le dice que se recomponga bien y vuelva sin apuro. Por ahora sigue Juana Viale”.