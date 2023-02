DC lo intenta otra vez: anunciaron los diez títulos que reiniciarán su universo narrativo

El cineasta estadounidense James Gunn y el productor Peter Safran, que tres meses atrás fueron designados como los líderes de los estudios de DC en las áreas de cine, televisión y animación de Warner Bros. Discovery, dieron a conocer los diez nuevos títulos para las pantallas grande y chica que reiniciarán el universo narrativo con el que la franquicia de superhéroes intentó desde 2014 y de manera fallida competir con la megaexitosa apuesta de Marvel.

Según informó el sitio especializado Variety, el primer capítulo del conocido como DCEU (DC Extended Universe, por sus siglas en inglés) se llamará "Dioses y monstruos", y abarcará producciones centradas y protagonizadas tanto por personajes ya conocidos de la marca, como Superman y Batman, y otros no tan explorados en el audiovisual, como Booster Gold o la Cosa del Pantano.

"Los estudios de DC no tienen precedentes. Es una entidad de producción y un estudio independiente. Y es la primera vez que todo lo relacionado con DC, desde el cine, la televisión, la acción real, la animación y los videojuegos, están centralizados bajo una única visión creativa, la de James y la mía", explicó Safran en diálogo con la prensa, sobre la idea que él y Gunn desarrollaron para el conglomerado.

En ese sentido, el filme que dará comienzo a esta nueva etapa de adaptaciones de la tradicional editorial de cómics será "Superman: Legacy", que llegará en julio de 2025 con el foco puesto en "Superman balanceando su herencia kryptoniana con su crianza humana", agregó Safran.

"Él es la encarnación de la verdad, la justicia y el modo de vida 'americano'. Es la bondad en un mundo que piensa que la bondad es anticuada", agregó sobre el popular Hombre de Acero que se verá en este reinicio, interpretado por última vez en la pantalla grande por Henry Cavill, hoy desvinculado del papel.

La lista de películas seguirá con "The Authority", centrada en un grupo de humanos con habilidades mejoradas que llevan a cabo su misión de salvar al mundo de maneras poco ortodoxas, y con "The Brave and the Bold", que traerá nuevamente a Batman pero en base a la versión que Grant Morrison desplegó en sus historietas, donde Bruce Wayne descubre que es el padre de Damian Wayne, luego convertido en un Robin con una moral muy cuestionable.

"Es una suerte de historia de padre e hijo muy extraña sobre ellos dos", adelantó Gunn sobre esta propuesta que irá en paralelo al héroe que Robert Pattinson encarnó en "The Batman" (2022), con planes de repetir el rol en dos futuras secuelas.

"Supergirl: Woman of Tomorrow", sobre la prima de Superman, Kara Zor-El, y "Swamp Thing", que indagará con una lente de terror sobre los orígenes de la Cosa del Pantano, completan la lista de filmes que formarán parte de "Dioses y monstruos".

Por su parte, el formato televisivo contará con "Creature Commandos", serie animada sobre un variopinto equipo de antihéroes; "Waller", protagonizada por Viola Davis como la implacable y fría directora de un grupo de tareas secreto del gobierno estadounidense; y "Lanterns", centrada en Hal Jordan y John Stewart, dos integrantes de la Corporación de Linternas Verdes.

Luego, continuará su narrativa con "Paradise Lost", tira ambientada en la ficcional isla de Temiscira antes del nacimiento de la Mujer Maravilla que narrará "la intriga política detrás de una sociedad de mujeres" -apuntó Safran-; y con "Booster Gold", que saltando al terreno de la comedia seguirá las aventuras de Mike Carter, una exestrella de fútbol americano que con muy pocas herramientas y recursos llega al presente para operar como superhéroe.

Si bien todavía no dieron a conocer qué directores o directoras podrían estar a cargo de los proyectos, ni tampoco los posibles elencos, la dupla Gunn-Safran sí dejó abierta la puerta para que algunos actores y actrices que ya formaban parte del DCEU repitan sus roles, como Gal Gadot (Mujer Maravilla), Jason Momoa (Aquaman), Ezra Miller (Flash), Zachary Levi (Shazam).

Para construir este nuevo combo narrativo compartido, luego de que los intentos realizados por la compañía -que todavía tiene filmes de ese ya "viejo" universo, como "Flash" y "Aquaman 2", aún a la espera de estrenar- fallaran tanto para la crítica como para las audiencias, Gunn conformó un equipo de guionistas que trazaran las líneas de este reinicio, con un plan no tan ajustado "como para estar atados de manos, pero lo suficiente para que sepamos hacia dónde vamos".

Entre ellos se encuentran Drew Goddard ("Misión rescate"), Jeremy Slater ("Moon Knight"), Christina Hobson ("The Flash", "Batgirl"), Christal Henry ("Watchmen") y el escritor de historietas Tom King ("Batman", "Mister Miracle"), así como el propio Gunn, que tras su exitoso paso por Marvel con la dirección de ambas entregas de "Guardianes de la Galaxia" saltó al bando rival con las muy bien recibidas "El escuadrón suicida" (2021) y la serie spin-off "Peacemaker".

Con información de Télam