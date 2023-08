Desde España, Darío Grandinetti protagoniza la serie "Honor"

Darío Grandinetti, una de las más reconocidas figuras de la actuación argentina que hace décadas participa en proyectos tanto locales como en España, cruza el charco una vez más con "Honor", serie en la que encarna a un juez obligado a jugar con sus límites morales y los de su profesión para salvar la vida de su hijo, y que este domingo estrenará su segundo episodio en la plataforma Atresplayer.

Se trata de una nueva adaptación de la tira israelí "Kvodo" (2017), que ya tuvo -y tendrá- otras en países como India, Alemania, Turquía, Rusia, Corea del Sur, Francia, Italia, Croacia y Estados Unidos; esta última la que mayor trascendencia adquirió en la oferta de la pantalla chica en Paramount+ gracias al protagónico a cargo de Bryan Cranston, reconocidísimo por su papel en "Breaking Bad".

Ahora llegó el turno de su primera versión en idioma español, que puede verse en el mencionado servicio de streaming de manera semanal hasta su último y octavo capítulo, para narrar un thriller que explora hasta dónde y cómo pueden estirarse la mentira, los secretos y la necesidad de cuidar a la familia en un marco que lleva esos elementos a un particular extremo.

Es que en la ficción, Grandinetti interpreta a Martín Romero, un magistrado del sistema judicial de Sevilla con una gran reputación y fuertes principios y una notable empatía con los más débiles, cuya vida da un giro de 180 grados cuando su joven hijo, Álex (Paco Márquez), un estudiante y amante de la fotografía, atropella a otro chico con su auto y escapa del lugar en medio de una situación emocionalmente difícil al cumplirse un año del fallecimiento de su madre.

Sin embargo, lo que Romero pensaba en principio que era un desafortunado accidente y que -a pesar de no cumplir del todo con la ética- podía arreglar, finalmente es mucho más grave: la víctima es ni más ni menos que el heredero de un importante capo narco de la zona, quien tras enterarse de lo sucedido decide no frenar hasta encontrar al culpable.

A sabiendas de que la cárcel no será suficiente castigo para estos violentos y temidos personajes de la mafia, el juez comenzará a planificar todo un plan y una red de ocultamientos para proteger a Álex, que no sólo involucrarán a sus seres queridos de maneras inesperadas sino que harán tambalear todas sus convicciones y su sentido de justicia.

Sin salirse de su eje, las consecuencias de la narrativa principal de "Honor" terminarán abriendo otras subtramas vinculadas para dar forma a una propuesta que, si bien hace foco en el drama íntimo de sus personajes centrales, también suma capas de suspenso con tintes criminales y de comentario social sobre lo que es justo y sobre el uso de las herramientas del poder en términos del bien y el mal.

"Ser padre fue muy importante para mí a la hora de pensar la construcción de este personaje, porque los padres y las madres sabemos que estamos dispuestos a hacer cualquier cosa por nuestros hijos", explicó Grandinetti en declaraciones a Télam a poco del estreno de la serie, el pasado 30 de julio.

Sobre su llegada al proyecto, el actor de títulos argentinos del cine como "El lado oscuro del corazón" (1992) y "Relatos salvajes" (2017) y de producciones nacionales del formato televisivo como "El lobista" (2018), "Maradona: Sueño bendito" (2021) y la reciente "Santa Evita", comentó que lo que más le atrajo fue que estaba frente a "una historia muy atractiva y muy original", además de la oportunidad de volver a trabajar con la productora Portocabo, con la que ya había colaborado para la tira española "Hierro".

"No vi ninguna de las adaptaciones anteriores ni la original, sólo el primer episodio de la norteamericana, para no condicionarme. Tiene rasgos distintos cada adaptación, que tienen que ver con cosas que ocurren en los lugares en los que transcurren las historias. En este caso se eligió Sevilla, que es una ciudad con una cultura particular y una forma particular de relacionarse entre la gente", dijo.

"Es algo especial incluso dentro de España, aunque me parece que para el español son todos elementos muy reconocibles", agregó Grandinetti, que el año pasado ya había tenido su paso por Atresplayer con "La novia gitana", serie basada en la novela homónima de los guionistas Jorge Díaz, Antonio Mercero y Agustín Martínez.

En tanto, sobre esta modalidad de trabajo que lo lleva de un lado y del otro del océano, el intérprete consideró que es un vínculo que "ha mejorado desde siempre": "Cada vez trabajo más aquí, y estoy muy bien y muy cómodo cuando lo hago. Es un país en el que si bien no vivo, a pesar de lo que se cree, podría hacerlo tranquilamente. De hecho paso largas temporadas aquí, más que en Argentina, pero algo que varía, sigo a dos bandas", aclaró.

El elenco de "Honor", que cuenta con dirección de Luis Prieto y Chiqui Carabante, se completa con la participación de María Morales, Mercedes León, José Luis García-Pérez, Mara Guil, Emilio Palacios, Amin Hamada, Joaquín Núñez, Cecilia Gómez, José Ramón Serra, Carmen Daza, Victoria Mora, Patricia Ross y Ana Peregrina, entre más.

Con información de Télam