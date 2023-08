Cris Morena: "Hay mucha oscuridad en las series hoy y hace falta un poco de alegría"

La reconocida productora musical y televisiva Cris Morena, la mente detrás de una lista de populares series infantiles y juveniles como "Chiquititas", "Floricienta" y "Rebelde Way", vuelve al género que la consolidó en el rubro desde principios de los 90 con "Te quiero y me duele", nueva tira original y de factura mexicana que podrá verse desde este jueves en la plataforma de streaming HBO Max.

"Hay mucha oscuridad en las series hoy, y hace falta un poco de alegría, de hablar de las emociones. Estoy en eso, porque creo que es lo que no hay", comentó Morena en diálogo con Télam y de visita en el país en el marco de la promoción de la tira desde su espacio de formación artística, Otro Mundo, ubicado en la localidad bonaerense de Martínez.

Y aunque se trasladó al mercado norteamericano para desarrollar este proyecto con intérpretes tanto mexicanos como de otros pagos de América Latina, quien comenzó en el entretenimiento desde el modelaje y la actuación a principios de los 80 vuelve a sostener en esta ocasión el espíritu melodramático y musical que marcó a generaciones enteras de niños, niñas y adolescentes.

"Todas mis historias son 'romeo-julietescas', porque adoro a Shakespeare y creo en el amor profundamente. ¿Cómo puede faltar? No se puede vivir sin amor", lanza desde el vamos Morena sobre la mirada que repite en "Te quiero y me duele", una historia que no sólo se centra en la relación romántica central de su trama, sino que busca además poner el foco en la cuestión de la identidad y en su construcción a través de los diferentes orígenes y realidades de sus personajes, que salen de la etiqueta puramente adolescente y ya transitan sus primeros pasos como jóvenes-adultos.

Filmada en Veracruz y en la Ciudad de México, la serie de 13 episodios -que incluso antes de su estreno ya tiene previsto dar rienda suelta a una segunda entrega- sigue a Juan Gris (Roberto Aguilar) y Lola Robles (Mar Sordo), dos jóvenes de pasados y vivencias muy distintas cuyos caminos se cruzan fortuitamente para dar nacimiento a nuevas versiones de sí mismos, acompañados por sus grupos de amigos, que perseguirán sus sueños mientras buscan descubrir quiénes son en un mundo repleto de prejuicios y dificultades.

César Díaz, Heider Moreno, María José Vargas, Ana Celeste, Nicolás Haza, Daniela Martínez, Pablo Carnes, Aylín Lucero, Romina Guerrero y Luis Curiel conforman la lista de nóveles actores y actrices de "Te quiero y me duele", en la que también participan otras figuras del mundo de las telenovelas mexicanas como Jorge Salinas, Marco de la O y Erika de la Rosa.

De cara al lanzamiento de su segundo paso por las plataformas después de participar en la realización de "Rebelde", para Netflix, Morena conversó con esta agencia sobre esta producción y sobre el presente de la ficción argentina.

Télam: ¿Cómo experimentás esta nueva incursión tuya en el streaming? ¿Cómo ves el panorama?

Cris Morena: Fue intentar otra vez llegar al mundo y esta vez con las plataformas, porque en los canales lamentablemente no hay producción. Pienso que es bastante más caro hacer una producción que comprar un formato, pero a mí eso me duele, me encantaría que los artistas tuvieron espacio. Las plataformas están pero de a poco, porque también frenaron bastante. Empezaron con todo, pero cuando se dieron cuenta de que no pasaba lo que querían, frenaron. Están mirando porque es algo muy nuevo, y de pronto no les cerraban los costos de hacer algo como si fuera para cine. Acá en Argentina están todas las plataformas pero no todos pueden pagarlas, y eso no cubre los enormes costos de todas las cosas que se están haciendo. Van a terminar como una televisión gigante para el mundo, con publicidad y comprando contenidos que antes no les interesaban.

T: Hablando de una "televisión para el mundo" y de cómo hacen circular globalmente productos locales, ¿sentís alguna diferencia con la manera en que se exportaban tus producciones en décadas anteriores?

CM: Es raro, porque yo me siento igual que siempre. Nosotros fuimos los primeros en exportar desde Latinoamérica, con "Chiquititas", y fue loquísimo, porque además el primer lugar fue Israel. Es raro todo, es raro cómo vuelve a suceder todo otra vez, sólo que con las plataformas. Yo hice "Floricienta" en Rusia, Israel, Portugal, España, México... Entonces mis cosas llegaron al mundo, pero lamentablemente acá perdimos esa capacidad de exportación. Los canales nuestros eran poderosos en el mundo, había mucha presencia argentina con sus novelas, y estábamos mucho antes que los turcos haciendo cosas increíbles. Ojalá que eso vuelva, porque la verdad que la ficción es maravillosa.

T: ¿Cómo es hoy en día formar a artistas jóvenes? ¿Qué cambios ves entre generaciones?

CM: Nosotros planificamos un programa, un proyecto de cuatro años que tiene un alma, un ADN, porque yo quería que el aprendizaje no fuera como en los colegios, quería un aprendizaje profundo, del corazón, del cuerpo. Acá los chicos aprenden a ser artistas y si no llegan a serlo, porque la vida los cambia, van a ser personas con muchas cualidades adentro. Y la gente cree que los chicos son diferentes, pero en realidad a mí me pasaba lo mismo que a los chicos de ahora cuando tenía su edad. No los veo más oscuros, pero sí mas ansiosos, todo lo quieren ya. Y eso lo trajeron las redes, que a su vez le han abierto las puertas a un montón de gente que no tendría oportunidades hoy, entonces una cosa se sostiene con la otra. De todos modos, por momentos siento que estamos un poco en la Torre de Babel, donde todos hablamos distintos idiomas y de distintas cosas, y no sé cuán comunicados estamos.

T: ¿Qué te motiva para seguir creando estas historias? Hacia adelante, ¿en qué te gustaría incursionar?

CM: Ahora quiero volver a la comedia familiar, quiero volver a la cosa luminosa, quiero que la gente sonría, que canten las canciones, quiero canciones que tengan peso, que sean valiosas, que queden en el corazón de las personas, y sobre todo de los niños.

