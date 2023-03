Llega el espectáculo musical "Jurassic Park en concierto" en junio al Luna Park

“Jurassic Park en concierto”, espectáculo musical que contará con la proyección del recordado filme de Steven Spielberg mientras la banda sonora es interpretada en vivo por una orquesta de 75 músicos bajo la dirección de Damián Mahler, tendrá lugar el domingo 4 de junio a las 19.30 en el porteño Estadio Luna Park.

La partitura original de John Williams será interpretada en vivo en formato sinfónico mientras se ve el clásico de Universal Pictures de 1993 ganador de tres premios de la Academia de Hollywood.

Aquella película, basada en el libro homónimo de Michael Crichton, marcó un punto de inflexión para el cine de ciencia ficción y aventuras, y dio inicio a una franquicia fílmica con miles de millones de dólares de recaudación en todo el mundo.

Parte fundamental que justifica que la cinta se haya vuelto atemporal es sin duda la música que compuso John Williams, con un leitmotiv que se escucha en las primeras escenas de la cinta en "Theme from Jurassic Park" y une toda la banda sonora. E incluso más allá, pues también da indudable identidad a las películas subsiguientes.

"Jurassic Park en concierto", cuyas entradas pueden ya adquirirse en la web del estadio Luna Park (https://www.lunapark.com.ar/) da continuidad a la propuesta luego de la experiencia de "E.T.: The Extraterrestrial: In Concert", que tuvo en el mismo escenario y con la gradería repleta.

La experiencia de los shows sinfónicos con bandas de sonido de películas se volvió tendencia en los últimos años, tanto a nivel internacional como en el local. Tal es el caso de las bandas sonoras de la saga de "El Padrino, "Forrest Gump", "Los intocables" y "Top Gun: Reto a la gloria", que formarán parte también de un espectáculo con orquesta en vivo y bajo la dirección de Ángel Mahler, padre de Damián, con el que los estudios Paramount celebrarán lo más emblemático de su catálogo cinematográfico, y que se llevará a cabo este sábado en el mismo estadio.

Este show, titulado "Paramount In Concert", contará con un cuerpo de músicos de más de 60 integrantes comandados por el reconocido compositor y director de la multipremiada "Drácula, el musical", la obra de su tipo más exitosa de la historia argentina, y de otras reconocidas puestas junto a Pepe Cibrián como "Calígula" y "El fantasma de Canterville".

Junto a los mencionados títulos, el espectáculo también incluirá pasajes de las bandas sonoras de filmes como "Misión imposible" (1996), "Grease" (1978), "Rocketman" (2019), "Footloose" (1984), "Fiebre de sábado por la noche" (1977) y las franquicias de "Star Trek" y "Transformers", entre más.

"Paramount In Concert" se suma a las iniciativas de otros estudios que también buscan acercar a sus audiencias a sus clásicos desde la música en vivo, un camino dominado hasta ahora por Disney, que trajo por primera vez a la Argentina su "Sinfonía de Películas" en 2018 al Teatro Colón, donde con la dirección de Enrique Arturo Diemecke al mando de la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires repasó algunos imprescindibles de su repertorio animado como "Aladdín" (1992), "La bella y la bestia" (1991), "El rey león" (1994), "Toy Story" (1995) y "Frozen: Una aventura congelada" (2013).

Luego, la compañía del ratón Mickey regresó en 2020 con la proyección de "La guerra de las galaxias" (1977) acompañada por la ejecución en vivo de las célebres composiciones creadas por John Williams, con el maestro Thiago Tiberio y la Orquesta Estable del Colón.

En 2022, una vez más Disney pisó el coliseo porteño con "Magia y sinfonía", que abarcó canciones de distintos filmes de su catálogo, y con una nueva incursión en el universo creado por George Lucas con la musicalización en vivo de "Star Wars - Episodio V: El imperio contraataca".

En tanto, Warner Bros. Discovery tampoco se quedó afuera del juego, y se presentó el pasado 24 y 25 de febrero en el Colón con una interpretación en vivo de la banda sonora -también creada por Williams- de "Harry Potter y la piedra filosofal", primera entrega de la popular saga de filmes sobre el famoso niño mago del título, que se pudo ver en una pantalla de 12 metros de alta definición.

Esta última se trata de la puesta en marcha en nuestro país de la "Serie de Conciertos de Películas de Harry Potter", una iniciativa estrenada mundialmente en 2016 y que prevé más de 2.973 actuaciones en más de 48 países hasta 2025.

Con información de Télam