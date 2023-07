El dúo español Destripando la Historia se presenta el viernes en el Complejo Art Media

Destripando la Historia, el proyecto audiovisual creado por los españoles Álvaro Pascual y Rodrigo Septién que aborda mitos y cuentos populares como San Valentín, Zeus y La Bella y la Bestia a través de videos animados con canciones en clave de humor, ofrecerá por primera vez un concierto en Buenos Aires el viernes a las 19 en el C Complejo Art Media.

"Al principio no buscábamos más que entretener, que la gente viera lo que hacemos y pasara un buen rato, pero el rigor histórico de nuestro contenido hizo que nuestros videos tuvieran un componente divulgativo bastante grande", reconoció en una entrevista con Télam Rodrigo Septién, productor musical de 31 años.

"Nos encontramos con maestros que usan nuestros videos para las clases, con padres que están encantados con que los niños aprendan historias, profesores de universidad que están poniendo los videos" agregó Pascual, ilustrador y animador.

Esta propuesta que se convirtió en un suceso con más de mil millones de visualizaciones en plataformas, la publicación de libros ("Los héroes más épicos"; "Los dioses más locos", "Las auténticas princesas") y reversiones de las canciones en conciertos a sala llena en distintas partes del mundo, comenzó tímidamente en 2017:

"A mí me gusta mucho la historia -contó Pascual- y me pregunté por qué no hacer un video sobre el origen sangriento de San Valentín y a Rodri le pareció bien; la siguiente vez se estrenaba la película en live action de 'La Bella y la Bestia' y nos propusimos contar la verdadera historia detrás y se nos fueron encadenando las ideas".

Así aparecieron videos sobre temáticas tan heterogéneas como La Cenicienta, Hércules, Zeus, Spiderman o Batman contadas con rigor histórico y música con influencias del rock, el metal y pop de los '80, entre otros sonidos.

Un dato curioso es que una de las principales fuentes de inspiración humorística del dúo fueron, nada menos, que el grupo argentino Les Luthiers: "Una vez que los descubrimos -reconoció Septién- empezamos a cantar sus canciones en el colegio y a interpretar sus sketches en algunos actos escolares, cosa que no era nada habitual en España".

Tres años después del primer video decidieron romper la barrera digital llevando sus canciones a shows con música en vivo y animaciones a escenarios de distintas partes del mundo. Ahora, en el contexto de la gira "Loki Tour", definieron el espectáculo con la que desembarcarán en Argentina como un "concierto salvaje".

"No es un show de Les Luthiers -aclaró Pascual-, es más parecido a lo que puede hacer Bruno Mars que lo que hace Les Luthiers. Vamos con nuestra banda, sesión de vientos, cuerdas, muchos visuales por detrás e interpretamos los hits más gordos".

