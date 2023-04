Concierto de Piano con Walter Frank con obras de Bach, Mozart, Beethoven y propias

El pianista y compositor se presenta con un programa que incluye obras de Bach-Busoni, Franz Liszt, W.A. Mozart, L.V. Beethoven, F. Chopin y obras propias, el jueves 27 de abril a las 18.30 en el Templo Libertad.

Walter Frank egresó del Conservatorio Superior de Música “Manuel de Falla” en 1996 como Profesor Artístico de Piano realizando la carrera en cuatro años prácticamente como alumno libre.

En el mismo año, fue seleccionado por el Council for Higher Education de Israel como becario para realizar estudios de perfeccionamiento en la Jerusalem Rubin Academy of Music and Dance con el maestro Allan Sternfield (Israel – EEUU), y continuar su perfeccionamiento posteriormente en la Academia Rubin de la Universidad de Tel-Aviv con el maestro Alexander Volkov (Israel–Rusia).

Con información de Télam