Se estrena la comedia romántica "Después del recreo"

La comedia romántica "Después del recreo", realizada íntegramente por marplatenses y con presencia permanente de la ciudad balnearia, se estrena mañana en cines y busca explorar la relación entre una expareja de cincuentones a través de técnicas narrativas de metarrelatos, con una fuerte impronta teatral.

Dirigido por Mariano Laguyás ("Chau" y "El tiempo compartido"), el largometraje de 80 minutos debuta mañana y permanecerá durante una semana en el Cine Gaumont en las funciones de las 16 y las 21, y en el marplatense Paseo Aldrey a las 21.30.

La producción es la primera película marplatense ganadora de una convocatoria de largometraje regional del Incaa y está protagonizada por Karina Levine, Claudio Lago, Ale Borges, Santiago Caamaño, Jorge Cortese, Macarena Riesco, Lucila Iriarte, Lucía Cardoso, Lalo Alías, Ainhoa Mendiola, Daniel La Rosa y Silvia de Urquía, todos intérpretes locales del mundo del teatro.

El estreno en Mar del Plata tendrá la participación del compositor y director musical Diego Lines, que interpretará en el lugar fragmentos de la banda sonora del filme.

La historia sigue el reencuentro de Elena y Ariel, que se acaban de separar luego de tres años de noviazgo, dejando inconcluso un proyecto en común, una propiedad a la que nombraron "El recreo".

Elena se jubiló como docente de Literatura y prepara una novela y Ariel es arquitecto y busca cerrar un contrato que le asegure su futuro. Ambos se reúnen para ir a retirar sus pertenencias de "El recreo" pero un accidente automovilístico provoca la aparición de dos exalumnos treintañeros de Elena y nuevas miradas de los protagonistas en torno de su porvenir.

En diálogo con Télam, Laguyás sostuvo que el proyecto "tuvo dos motivaciones: la fascinación y lo entretenido que me resulta el solipsismo y, por otro lado, las preguntas propias del fin del ciclo laboral y cómo impactan".

"Esas preguntas me generaban interés para escribir y también sobre esa crisis, que muchas veces no se naturaliza como tal, en cuanto al ciclo laboral. Todo eso tratando de no ser solemne y ser entretenido para contar una historia en el género de comedia romántica, que me interesaba visitar", agregó.

Télam: ¿Por qué optaste por el formato meta-narrativo de historias dentro de historias?

Mariano Laguyás: Me interesaba desarrollar el meta-relato y un personaje que fuera profesora de Letras era ideal para desarrollar el tema de las "cajas chinas". Poder contar tanto el pasado como los miedos y deseos del personaje sin el recurso narrativo del flashback. Porque, además, asumimos que una profesora de Letras, a la que además le gusta escribir, piensa en géneros. Y me parece que eso quedó interesante.

T: ¿Cuál creés que es el mayor logro de la película?

ML: Lo que más me gustó es que quedó pareja. Que haya una coherencia interna y que funcione. No quedó solemne, quedó de género y entretenida. Era lo que buscaba, que todo funcionara. Me interesaba hacer una película usando estas herramientas narrativas a favor de un relato entretenido y pensado para el espectador.

T: Contame sobre la estrecha relación entre la película y Mar del Plata.

ML: Soy marplatense, me fui a los 18 años a estudiar a la Enerc y volví después de 10 años. Y jamás se me ocurrió una historia que no ocurriera en Mar del Plata; mis anteriores dos películas también hablan de la ciudad. Nada mejor que desarrollar la región dando trabajo a 70 personas. La ciudad ya tiene una carrera de cine en su Universidad Nacional y la posibilidad de desarrollar sus propias historias, sin la necesidad que vengan de afuera a contar lo que pasa en un fin de semana en Mar del Plata.

Con información de Télam