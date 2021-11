Roberto Moldavsky: "Estoy a favor del feminismo, pero no de la cancelación"

El comediante Roberto Moldavsky, que llega este jueves a la pantalla grande con la comedia romántica “Ex Casados”, en la que interpreta un personaje que inicia un proceso de deconstrucción, expresó que no está a favor de la llamada "cancelación".

“Estoy a favor del feminismo, me gusta lo que está pasando y trato de acompañar como puedo, pero no estoy a favor de la cancelación, de cancelar a cualquiera por un archivo, por una situación, por algo que todavía no entendió, no es por ahí. Estamos todos aprendiendo”, afirmó Moldavsky en diálogo con Télam.

“Nunca voy a hacer un chiste que pueda herir o reírme de una situación terrible como puede ser la de un femicidio, lo que estoy haciendo es integrándolo porque nuestra vida hoy es con feminismo”, agregó el humorista.

Télam: ¿Cómo hacés comedia en la actualidad contemplando la perspectiva de género?

Roberto Moldavsky: Yo lo incorporo al show, en el teatro hablo de feminismo, lo que digo es que nunca te podés reír de la víctima, esto es clave cuando entrás en estos temas. También hago humor con la pandemia pero no me río de la enfermedad, me río de lo que nos pasó en el encierro a las familias. Yo planteo en el espectáculo que el feminismo vino a salvarnos a los hombres, porque vamos a dejar de tener esa carga de que al ser hombre no se llora, que nosotros tenemos que arreglar las cosas de la casa, que si hay un ruido te dicen a vos “andá a ver”, o tenés que matar a un bicho y yo les tengo miedo hasta hoy a los bichos. Creo que hay que integrar estos temas al humor porque ya son cotidianos.

T: ¿Pensás que el humor está bajo la lupa en la actualidad?

RM: Es que si el humor no arriesga un poco vamos a estar todo el tiempo haciendo chistes de loros y elefantes hasta que venga Greenpeace y nos diga que tampoco podemos hacer bromas de eso. Me río de hablar con la “e” o presento a las chicas de la banda con lenguaje inclusivo porque son jóvenes y nos reímos; este es el mundo que estamos viviendo y tenemos que meter estos temas en el humor, porque si no es como cuando hay una enfermedad y nadie quiere hablar de ella. Hay que desdramatizarlo para incorporarlo, el feminismo ya es parte de nuestras vidas y de nuestra agenda.

Por otro lado, yo soy judío y bromeo sobre la circuncisión, hago humor político que es re peligroso, la mitad se enoja cuando me rio de Alberto (Fernández) y la otra mitad se enoja cuando me rio de (Mauricio) Macri, hago humor con la grieta. Hay que entender que no te podés enojar con un amigo porque vota distinto que vos.

