Documental sobre el músico humahuaqueño Ricardo Vilca llega a Tucumán

El documental "Ricardo Vilca: Quebrada, música y silencio", ópera prima de Javier García. que desde el 22 de junio pasado empezó a recorrer salas nacionales, se presentará desde hoy y hasta el sábado en el Espacio Incaa de San Miguel de Tucumán.

Músico, compositor y maestro rural, Vilca creó obras como "Guanuqueando", "El último tren", "La danza del keu", "El canto del tero tero", "El avioncito", "Quebrada de sol y de luna" y "Plegarias de sikus y campanas", por citar solamente algunas.

Su sonido, hondamente arraigado en el altiplano jujeño, no se limitó a los géneros tradicionales brotados de esa geografía y esa audacia dificultó su proyección local y tuvo dificultades para registrar su obra con el conjunto Ricardo Vilca y sus amigos con el que publicó un casette ("Sueños de mi tierra", de 1989) y tres discos: "La magia de mi raza" (1992), "Nuevo día" (1997) y "Majada de sueños" (2003).

"Me parece que si bien en la película se presenta su obra y hay diferentes voces que la analizan, el impulso vital fue crear un puente hacia la obra de un artista que no puede ser olvidado, que no podemos permitir que sea olvidado", postuló García durante una entrevista con Télam previa al estreno en el cine porteño Gaumont.

El documental del teatrista marplatense se presentará en el Espacio Incaa de Tucumán que funciona en la sala Hynes O'Connor del Ente Cultural provincial ubicado en calle San Martín 251, con proyecciones programadas a partir de hoy y hasta el sábado a las 20.

Con información de Télam