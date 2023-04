Con "The New Greatness Case" como Gran Premio del Jurado, esta es la lista de ganadores del Bafici

"The New Greatness Case", de Anna Shishova, se llevó el Gran Premio del Jurado en la Competencia Internacional, "Terminal Young", de Lucía Seles, hizo lo propio en la Competencia Argentina y "How to Save a Dead Friend", de Marusya Syroechkovskaya, lo conquistó la sección Vanguardia y Género en la 24ta edición del Bafici, que hoy dio a conocer su palmarés y cuyas proyecciones se extendien hasta el lunes próximo.

A continuación, el listado de todos los premios oficiales:

Competencia Internacional:

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

El jurado estuvo integrado por Rajat Kapoor; Sophie Letourneur; Christian Lollike; Marcelo Stiletano; y María Villar.

Gran Premio del Jurado

"The New Greatness Case", de Anna Shishova (Finlandia).

Mejor largometraje

"And, Towards Happy Alleys", de Sreemoyee Singh (India).

Mejor cortometraje

"Harvey", de Janice Nadeau (Canadá).

Mejor dirección

Agustín Carbonere, por "El santo" (Argentina).

Premio especial del jurado

"Muertes y maravillas", de Diego Soto (Chile).

Premio a la Mejor actuación

Elenco de "Blondi", de Dolores Fonzi (Argentina).

Premio estímulo al cine argentino

"El santo", de Agustín Carbonere (Argentina).

Mención Especial

"La sudestada", de Daniel Casabé y Edgardo Dieleke (Argentina).

Competencia Argentina

​​El jurado estuvo integrado por Eugenia Alonso; Telmo Churro; Cristina Hergueta; Chandler Levack; y Triin Tamberg.

Gran premio del Jurado

"Terminal Young", de Lucía Seles.

Mejor largometraje

"Clorindo Testa", de Mariano Llinás.

Mejor cortometraje

"Somos las dos", de Emilia Herbst.

Mejor dirección

"Martín Shanly", por Arturo a los 30.

Mejor Actuación

Nicolás Goldschmidt por "Boy".

Premio especial del jurado

"Los Bilbao", de Pedro Speroni.

Competencia Vanguardia y Género

El jurado estuvo integrado por Alessandro Aniballi; Ilda Santiago; Santiago Barrionuevo; Norberto Ramos del Val; y Vanessa Ragone.

Gran premio del Jurado

"How to Save a Dead Friend", de Marusya Syroechkovskaya (Suecia).

Mejor largometraje

"Mudos testigos", de Luis Ospina y Jerónimo Atehortúa (Colombia).

Mejor cortometraje

"Vuelta a Riaño", de Miriam Martín (España).

Mejor dirección

Andrew Legge por "LOLA" (Irlanda).

Premio especial del jurado

"Le Saboteur", de Anssi Kasitonni (Finlandia).

Mejor Actuación

Elenco de "I Like Movies", de Chandler Levack (Canadá).

Premio Estímulo al Cine Argentino

"Nevada", de Anna Tyurina y Matías Musa (Argentina).

Con información de Télam