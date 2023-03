"¡Shazam! La furia de los dioses", el estreno de DC que busca refrescar una franquicia en crisis

"¡Shazam! La furia de los dioses", segunda película sobre las aventuras del adolescente Billy Batson bajo su alter ego adulto del superhéroe de título, estrenó ayer en salas locales en busca de aportar un diferencial desde el humor a la franquicia cinematográfica de DC, ya encaminada en su recta final antes de que los estudios reinicien las adaptaciones de sus cómics para la pantalla grande.

A tres años de su primera cinta en solitario, el personaje volvió a quedar a cargo de Zachary Levi, esta vez acompañado en el elenco por la joven Rachel Zegler y la ganadora del Oscar Helen Mirren como las villanas de la trama junto a Lucy Liu, recordada por sus roles en propuestas de acción y artes marciales como las de "Los Ángeles de Charlie" (2000-2003) y "Kill Bill" (2003-2004).

Elegido por un hechicero (Djimon Hounsou) para continuar con un milenario legado de los dioses, Billy (Asher Angel) había aparecido por última vez con problemas para dominar la capacidad de transformarse en un típico héroe de traje y capa (Levi) con habilidades sobrehumanas, que debe poner en práctica para evitar la liberación de los siete pecados capitales sobre la humanidad.

Ahora, con sus cinco hermanos adoptivos -a los que les concedió sus mismos poderes-, conforma un muy imperfecto grupo de justicieros que intenta contener los crímenes y las tragedias cotidianas en Filadelfia, aunque su amateurismo, sus malabares con la vida del colegio secundario y sus propias personalidades, que cada vez se separan más a medida que crecen, le valen mucho menos respeto público del que esperan por su ayuda.

Sin embargo, su despreocupado manejo de su condición de superhéroes se pondrá a prueba cuando se materializan en la Tierra las Hijas de Atlas: Hespera (Mirren), Calypso (Liu) y Anthea (Zegler), un trío de antiguas y vengativas diosas que vuelven con el único objetivo de recuperar la magia y el mundo que les fue quitado de las manos hace tiempos inmemoriales.

Al grito de "¡Shazam!", que invoca las virtudes combinadas de Salomón, Hércules, Atlas, Zeus, Aquiles y Mercurio; el sexteto de adolescentes se convierte en sus versiones superpoderosas y debe enfrentar no sólo el temible y destructivo accionar de las antagonistas, que bien podría terminar con la vida en su ciudad, sino también la tarea de reencontrarse y recuperar su valor en familia.

Jack Dylan Grazer, Adam Brody, Ross Butler, Ian Chen, D.J. Cotrona, Jovan Armand, Grace Caroline Currey, Meagan Good y Faithe Human completan la lista de intérpretes de la producción dirigida por David F. Sandberg (también realizador de la original), que con una estructura bien clásica del género y atravesada por la comedia y referencias a la cultura pop, llega para romper con la solemnidad de DC y con el intento en simultáneo de sostener y refrescar una saga fílmica en pleno desequilibrio.

Es que ese universo narrativo, que se inauguró en 2013 con "El hombre de acero" y hasta la fecha consta de trece títulos, fue uno de los primeros temas sobre los que se puso la lupa cuando WarnerMedia y Discovery se fusionaron para dar nacimiento a Warner Bros. Discovery, que trajo nuevos ejecutivos y jerarcas con la idea de revisar inversiones y proyectos.

Pera esta franquicia, que no brilla por su coherencia y con más desaciertos que triunfos, nunca pudo competir en complejidad ni en taquilla a los tanques de Marvel, y la evaluación de la nueva administración fue su fin: después de las próximas "Flash" (junio), "Blue Beetle" (agosto) y "Aquaman 2" (diciembre), lo que las y los fans conocían hasta ahora tomará otro rumbo.

De ahí en adelante, James Gunn y Peter Safran, los nuevos encargados de las películas y series de DC, darán rienda suelta al reinicio de la saga, con diez títulos que dieron a conocer a fines de enero pasado y que tienen a la cabeza "Superman: Legacy", con fecha de estreno previsto para julio de 2025.

"The Authority", sobre grupo de humanos con habilidades mejoradas que llevan a cabo su misión de salvar al mundo de maneras poco ortodoxas; "The Brave and the Bold", que traerá a Batman a la pantalla una vez más; y "Swamp Thing", que indagará con una lente de terror sobre los orígenes de la Cosa del Pantano, son algunas de las futuras apuestas que DC planea para el futuro.

Con información de Télam