"Black Adam" también sigue siendo favorita en la taquilla argentina

Por segundo fin de semana consecutivo, “Black Adam”, de Jaume Collet-Serra protagonizada por Dwayne Johnson, fue la película más vista en los cines argentinos con 93.718 espectadores en 375 pantallas, alcanzando un acumulado de 326.534.

De esta manera, el filme de acción replica la tendencia de Estados Unidos, en donde también encabezó las preferencias del público en los dos fines de semana en los que estuvo en cartel.

En segundo lugar de la lista de los filmes más convocantes se encuentra “Argentina 1985”, de Santiago Mitre con Ricardo Darín y Peter Lanzani, que en su quinto fin de semana en cartel convocó a 40.833 espectadores en 181 pantallas, y desde su estreno cortó 981.850 tickets, lo que la convirtió en la película argentina más taquillera del año, y también desde el inicio de la pandemia Covid-19.

“Coldplay Music of the Spheres Live Broadcast From Buenos Aires”, la transmisión en cines del concierto de la banda en el estadio River Plate de Buenos Aires, ocupó el tercer puesto en la taquilla a pesar de que fue exhibida en número limitado de funciones los días viernes 28 y sábado 29 de noviembre en 86 pantallas para 38.578 espectadores.

En la cuarta posición se ubicó uno de los estrenos de la semana, “La llamada del diablo” dirigida por Daniel Stammy protagonizada por Jacqueline Byers, Virginia Madsen y Colin Salmon. El relato de terror vendió 27.566 entradas.

El quinto lugar también fue para un estreno, “Lilo Lilo Cocodrilo”, basada en la serie de libros best-seller de Bernard Waber. La película dirigida por Will Speck y Josh Gordon, y protagonizada por Javier Bardem, Constance Wu, Scoot McNairy y Shawn Mendes llevó a 24.774 espectadores durante su primer fin de semana.

Entre el jueves 27 y el domingo 30 de octubre, los cines argentinos vendieron 307.734 entradas, una caída del 19 por ciento en relación al pasado fin de semana, según los datos aportados por la consultora Ultracine.

Con información de Télam