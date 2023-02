El Incaa repone en el Cine Gaumont películas argentinas estrenadas por plataformas en pandemia

El thriller "Las furias", de Tamae Garateguy; el drama "Fantasma vuelve al pueblo", de Augusto González Polo; el documental "Años cortos, días eternos", de Silvina Estévez, y el largometraje compuesto por cuatro historias "Edición ilimitada", de Edgardo Cozarinsky, Santiago Loza, Virginia Cosin y Romina Paula, que fueron estrenados en pandemia en plataformas, se podrán ver desde este jueves en las salas del Cine Gaumont..

"Las furias" cuenta una intensa historia de amor entre un joven indígena y la hija de un terrateniente violento y despiadado, en una trama que ubica en Argentina y en el siglo XXI la tragedia de "Romeo y Julieta".

"En muchos lugares, el 90 por ciento del territorio, que no incluye a las capitales progresistas y bien pensantes, donde han cambiado paradigmas, la familia sigue siendo la institución a respetar por los mayores y los jóvenes", le había dicho Garateguy a Télam en 2020 cuando la película se estrenó en Cine.ar

"Teníamos la idea de hacer una historia de amor intensa y apasionada que sucediera en el desierto. Luego se la propusimos a Diego Fleischer para que escribiera el guion, que le dio su impronta clásica, tomando el motivo de 'Romeo y Julieta', pero ubicándolo en Argentina", explicó la cineasta sobre su filme, que tendrá la función de las 20.45 hasta el 8 de febrero próximo.

La cinta, rodada en el desierto cuyano, es protagonizada por Guadalupe Docampo, Nicolás Goldschmidt, Daniel Aráoz, Juan Palomino, Susana Varela, Federica Cafferata y Celina Demarchi.

"Fantasma vuelve al pueblo", que se estrenará a las 20 con Alfonso Tort, Juan Román Diosque y Laura Josefina Kramer, sigue a Demóstenes, que reaparece en su pueblo para las fiestas de fin de año, sin planes ni metas, y un viejo amigo le da un trabajo: buscar un cerdo para ser faenado en el fin de esa semana, pero la amistad se vuelve una relación laboral.

La ópera prima de González Polo representa el regreso a su pago misionero de un joven que fracasó en la vida citadina, que mira al futuro con un gran signo de interrogación y que, en medio de ello, ve cómo durante su ausencia sus relaciones de amistad y familiares sufrieron grandes cambios.

"No creo que las relaciones de amistad siempre queden enganchadas al pasado sino que a medida que la película avanza, el protagonista se va reencontrando con personas y el vínculo es diferente con cada una: algunas, como si nunca hubiesen dejado de verse, y con otros, en cambio, es inevitable una remembranza de dónde, cómo, o quiénes eran antes de dejar de verse", dijo a Télam hace un año González Polo sobre el filme con motivo de su estreno en cine.ar.

Sobre el personaje de la historia, el cineasta agregó que "hay algo generacional" en él y señaló que "su problema no es tanto cómo llega, sino que no sabe adónde quiere ir. O sea que carga su derrota, aún no tiene planes. Estando así, no tiene margen para oponerse a las decisiones ajenas. Por eso mira y escucha, mientras trata de levantar cabeza, que le salga alguna idea y, de a poco, vislumbra qué cosas no quiere. Ese tránsito permite un relato que juega, desde la percepción del personaje, con los matices de la sociedad y las costumbres".

En el caso de "Edición ilimitada", se da el encuentro cinematográfico de cuatro escritores que también son actores, directores, docentes y dramaturgos: dos hombres y dos mujeres que reflexionan sobre la escritura, la lectura, el choque generacional y el proceso creativo divididos en cuatro historias.

La película se podrá ver en la función de las 18.15, con un elenco que incluye a Edgardo Cozarinsky, Cynthia Edul, Katia Szechtman, Ezequiel Fernández Sasso, Camila Fabbri, Maxi Tomas, Eugenia Alonso, Juan Manuel Casavelos, Alan Cabral, Mía Miceli y Rafael Otegui.

Por último, a las 19.15, se proyectará en el Gaumont "Años cortos, días eternos", el documental que registra tres años en la vida de varias mujeres, entre ellas la directora de la película, quien busca realizar una observación sobre la vida después de parir.

El documental -estrenado en julio del año pasado en el Centro Cultural San Martín- resultó ganador en el Festival Internacional de Cine de La Habana, el Veracruz World Film Festival y La Mujer y el Cine 2020 e integró la Selección Oficial del Seoul International Women’s Film Festival 2021, el Festival de Cinema Latino Americano de Trieste y el 3º Festival Internacional de Cine de Entre Rios.

Con información de Télam