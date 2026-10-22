Boy Olmi reveló cómo mantiene viva "la llama" de la relación con Carola Reyna

Boy Olmi y Carola Reyna llevan más de tres décadas juntos y construyeron una relación basada en el amor y la complicidad.

Con más de tres décadas juntos, Boy Olmi y Carola Reina construyeron una de las relaciones más duraderas del espectáculo argentino. En una charla en Luzu TV, el actor compartió su mirada sobre el enamoramiento, la importancia de la curiosidad mutua y los pequeños gestos cotidianos que ayudan a sostener el amor con el paso del tiempo.

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Boy Olmi habló sobre el secreto de su relación con Carola Reyna

Durante su visita a Nadie dice nada, el ciclo de streaming de Luzu TV, Boy Olmi reflexionó sobre las distintas etapas de una pareja y cuestionó la idea de que el comienzo de una relación sea necesariamente el mejor momento. Con una mirada serena, explicó que cada etapa de la vida tiene un valor particular y que el paso de los años no implica perder la posibilidad de disfrutar.

"Yo creo que siempre es el mejor momento en la vida", afirmó el actor al responder una pregunta de los conductores sobre el primer año de noviazgo.

Para ilustrar su postura, comparó las distintas edades y etapas personales. "Creo que un bebé de un año, un niño de cinco, un adolescente de 15 y una persona de 30, siempre están en el mejor momento, siempre", sostuvo.

Su reflexión trasladó la conversación hacia la manera en que las relaciones evolucionan y encuentran nuevas formas de conexión más allá de la intensidad inicial.

El enamoramiento y la importancia de mantener la curiosidad

Al profundizar en el tema, Boy Olmi distinguió la fascinación de los primeros meses de una relación del vínculo que se construye cuando la novedad empieza a desaparecer. Según explicó, el enamoramiento inicial puede modificar la percepción que se tiene de la otra persona.

"Para mí el estado de enamoramiento, ese que ocurre al principio y que si ocurre uno quiere que dure, es un estado de distorsión de la realidad", señaló durante la entrevista.

El actor también describió cómo cambia esa mirada a medida que se conocen las historias familiares, las amistades y los detalles de la vida cotidiana. "Después de dos años ya conociste a los parientes, a los amigos, sus historias, ya viste la foto de cuando eran chicos. Terminó la novedad", expresó.

Sin embargo, para él, ese momento no representa el final de la magia, sino una oportunidad para construir otra clase de conexión. "Tiene que haber novedad siempre", remarcó.

En ese sentido, destacó que la curiosidad sigue siendo un componente central de su relación con Carola Reina, incluso después de más de treinta años compartidos.

La divertida anécdota de Boy Olmi y Carola Reyna en su casa

Para Boy Olmi, el humor, los pequeños gestos y la capacidad de sorprenderse mutuamente son claves para sostener el amor con el paso de los años.

Para explicar cómo lleva esa filosofía a la práctica, el actor contó una situación doméstica que vivió recientemente con su pareja y que provocó risas en el estudio de Luzu TV.

Todo comenzó cuando Carola buscaba el cargador de su celular y no lograba encontrarlo. En lugar de limitarse a devolvérselo, Boy Olmi aprovechó la situación para hacerle una broma inspirada en un juego de su infancia.

"Me pasó anoche, que Carola me dice: '¿Dónde está el cargador del celular? Perdí el cargador'", relató. Después de encontrar el dispositivo, decidió esconderlo entre su ropa y hacer que apareciera desde su pelo, como parte de una pequeña travesura. La reacción de la actriz fue tan espontánea como reveladora del vínculo que mantienen.

"Me dice: 'Te lo vi, ya lo encontraste'. Y me dice: 'Ay, pero me encanta que me hagas esto'", recordó el actor. La anécdota terminó con una frase que resumió su satisfacción por aquel momento compartido: "Me fui a dormir feliz", concluyó.

Más de 30 años de amor y complicidad entre Boy Olmi y Carola Reyna

La experiencia que compartió en Luzu TV dejó en evidencia la importancia que Boy Olmi les atribuye al humor, el juego y la capacidad de sorprenderse mutuamente. Para el actor, sostener una relación a lo largo de los años implica seguir encontrando motivos para interesarse por la otra persona.

Su historia con Carola Reina muestra una manera de entender el amor que no depende exclusivamente de la intensidad del comienzo, sino de la posibilidad de renovar la complicidad en la vida cotidiana.